Envie d'un petit SSD pour booster un PC ? Le SSD SanDisk Ultra 3D en 250 Go est disponible à 66 euros sur Amazon.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Lors du dernier trimestre de l’année 2017, SanDisk a renouvelé sa gamme de SSD Ultra pour enfin y incorporer la nouvelle technologie de puces mémoires 3D NAND. Cette technologie qui consiste à empiler les puces verticalement permet de réduire les coûts de fabrication et de faciliter l’accès des SSD au grand public.

SanDisk revient alors sur le devant de la scène avec les nouveaux SSD Ultra 3D. La version 250 Go, largement suffisante pour y installer votre système d’exploitation et quelques autres applications et jeux, est disponible à 66 euros sur Amazon.

Cette version 250 Go du SSD SanDisk Ultra 3D est au format 2,5 pouces avec un port SATA III. Elle promet d’apporter une vitesse de lecture et d’écriture jusqu’à 560 Mo/s, selon les configurations de votre machine, tout en apportant une certaine stabilité de transfert grâce à la technologie nCache TM 2.0.

Le SSD Ultra 3D est vendu seul, sans câble, et la garantie constructeur est de 3 ans.

Pourquoi on aime ce SSD ?

C’est un SSD

C’est mieux qu’un HDD

Sérieusement, si vous n’avez pas de SSD, achetez un SSD

Il est disponible pour 66 euros sur Amazon.