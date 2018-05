La mise à jour April Update pour Windows 10 peut être récupérée manuellement, en attendant qu'elle soit poussée vers tout le monde à partir du 8 mai. Attention toutefois : des incidents ont été signalés avec cette version de l'O.S. lorsque Google Chrome est en fonctionnement.

Vous guettez avec impatience la nouvelle grande mise à jour de Windows 10, intitulée « April Update » ? Peut-être devriez-vous alors attendre encore un petit peu avant de l’installer sur votre machine, car cette version du système d’exploitation amène avec elle quelques effets indésirables pendant l’exécution d’un programme. Et ce logiciel, c’est Chrome, le navigateur web de Google.

Plusieurs sites spécialisés comme Neowin, Windows Report et SoftPedia ont signalé que la mise à jour « April Update » est susceptible de figer Chrome lorsqu’il est utilisé, sans crier gare. Des membres de Reddit, un site communautaire, ont aussi constaté ce problème dans un fil de discussion dédié, mais ils signalent aussi que ce blocage survient aussi dans d’autres circonstances.

Pour l’instant, Microsoft n’a pas encore fourni de correctif permettant de résoudre ce dysfonctionnements ; il convient toutefois de noter que la distribution de la mise à jour n’a pas encore officiellement démarré ; ce n’est qu’à partir du 8 mai que la mise à jour sera poussée automatiquement pour tout le monde, via Windows Update. Si vous l’avez déjà, c’est sans doute parce que vous l’avez récupérée manuellement.

D’ici là, il est probable qu’un patch aura été conçu et intégré à la mise à jour.

Place au système D

En attendant, si vous rencontrez les soucis décrits précédemment, deux possibilités assez simples à mettre en oeuvre s’offrent à vous : vous pouvez passer par un autre navigateur en attendant que les choses décantent ; il en existe plusieurs de bonne facture, comme Edge, Firefox, Opera ou Safari. L’autre solution consiste à désactiver l’accélération matérielle dans Google Chrome.

En effet, des internautes ont constaté que la neutralisation de cette option empêche Chrome de se figer. Pour faire de même, ouvrez Chrome et allez dans les paramètres (qui sont accessibles via les points de suspension verticaux en haut à droite). Ensuite, allez en bas et demandez d’afficher les paramètres avancés. Descendez encore et dans « Système », coupez l’option. Redémarrez Chrome ensuite.