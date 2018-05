Vous avez besoin d'un petit peu de jus pour vos AirPods mais vous n'avez pas votre adaptateur secteur sur vous ? Pas de panique, il existe un système D pour recharger les écouteurs via son iPhone.

Les AirPods sont des écouteurs formidables. Malgré un prix un poil élevé — cela reste un produit Apple –, ils s’affirment comme une bonne solution pour profiter de ses morceaux de musique sans aucun fil. Hélas, ils auront toujours besoin d’être rechargés, même si la boîte magique qui les accompagne permet d’éviter de le faire trop souvent. D’ailleurs, que dois-je faire si je tombe en rade en dehors de chez moi et que je n’ai pas mon adapteur secteur sous la main pour grappiller quelques minutes de plaisir musical supplémentaire ? Eh bien il existe visiblement une solution un brin alambiquée pour recharger ses AirPods sur son iPhone.

AirPods case will happily charge from an iOS device, provided a USB condom is used so the phone doesn’t know what the device is. (Without datablock it errors with “AirPods accessory requires too much power”) pic.twitter.com/vWFMrYwx59

— Edge Case ℭɑⅈᵤˢ (@Caius) April 29, 2018