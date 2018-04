Les chaînes de montage semblent accuser un retard sur la production d'un futur Macbook -- que ce d'ailleurs soit la relève du MacBook Air ou une nouvelle stratégie autour du MacBook.

Tous les ans, Apple organise une conférence dédiée aux développeurs. La WWDC se tiendra en 2018 du 4 au 6 juin, et c’est toujours une occasion pour la firme à la pomme de dévoiler ses nouveautés logicielles, accompagnées de quelques surprises matérielles. Et si beaucoup attendent un renouveau du MacBook Air, il semblerait que l’entreprise de Cupertino souhaite encore attendre.

D’après Digitimes, journal d’information économique chinois qui possède plusieurs sources dans les usines, les chaînes de montage pour un nouvel ordinateur portable Apple seraient prêtes et attendraient le top départ. « Des partenaires ont spéculé que l’assemblage était repoussé à cause de problèmes avec des composants clefs, comme les processeurs », précise le média. Ce qui n’est pas sans causer de problème dans les usines chinoises, accumulant des composants qu’elles n’ont pas encore le droit d’assembler.

Si tout se décante comme l’estiment les sources du média, la production devrait être lancée pour une sortie à la fin de l’année 2018 — peut-être pour la rentrée de classe, ce qui aurait du sens dans la mesure où l’on parle de l’ordinateur portable le plus prisé des étudiants, notamment pour sa robustesse et son prix relativement bas. Les dernières analyses évoquent une mise à jour du MacBook Air qui embarquerait enfin un écran mieux défini, pour un tarif « plancher ».

Reste à savoir, comme le rappelle très justement 9to5Mac, si Apple gardera le nom « Air » pour ce modèle, alors que la gamme semble se rassembler autour des MacBook, qu’ils soient classiques ou Pro. Une disparition du MacBook Air et du MacBook 12 pouces au profit d’une sorte de fusion entre les deux modèles aurait du sens pour le positionnement marketing d’un tel ordinateur. On se demande, dès lors, si Apple conservera les nombreux ports du MacBook Air ou passera au tout USB-C — plus rapide et polyvalent, mais obligeant à acheter un hub. Si l’on suit la logique de l’entreprise, cette dernière option est plus que plausible.

Quoi qu’il en soit, la WWDC risque d’être déjà bien chargée en annonce avec le dévoilement de tous les nouveaux systèmes d’exploitation, iOS 12 pour les appareils mobiles et macOS 10.14 pour les Mac.