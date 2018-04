Le Galaxy S9 est disponible à 595 euros et l'iPhone 8 à 679 euros sur Rakuten-PriceMinister à l'occasion des French Days.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Deux offres intéressantes ont été repérées aujourd’hui sur Rakuten-PriceMinister. Le Samsung Galaxy S9 est vendu à 595 euros et l’Apple iPhone 8 à 679 euros. Ce sont des smartphones haut de gamme, qui répondent aux besoins des utilisateurs exigeants.

Galaxy S9 Le Samsung Galaxy S9 à 595 euros

Commercialisé à 859 euros le jour de sa sortie, le Samsung Galaxy S9 est affiché à 595 euros sur Rakuten-PriceMinister avec en plus 59,60 euros remboursés à faire valoir sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Price Club.

Le flagship 2018 de Samsung embarque le nouveau SoC Exynos 9810 cadencé à 2,7 GHz et épaulé par 4 Go de mémoire vive, un écran Super AMOLED de 5,8 pouces, une batterie de 3 000 mAh, un appareil photo 12 mégapixels avec ouverture f/1,5 à f/2,4, ainsi qu’une capacité de stockage de 64 Go.

Le Samsung Galaxy S9 est un smartphone haut de gamme, il conserve le design charmant d’un S8 tout en améliorant ses performances, sans oublier qu’il excelle en photographie. Pour 595 euros, le S9 possède dorénavant un meilleur rapport qualité/prix.

Pourquoi on aime ce smartphone ?

Une bonne prise en main

Son écran, surement le meilleur du marché

Son appareil photo

Il est disponible pour 595 euros sur Rakuten-PriceMinister avec 59,60 euros remboursés sur vos prochains achats.

iPhone 8 RED L’Apple iPhone 8 RED à 679 euros

Si vous avez une préférence pour la marque à la pomme, sachez que l’iPhone 8 RED 64 Go est disponible à 679 euros sur Rakuten-PriceMinister avec en plus 68 euros remboursés sur vos prochains achats en rejoignant gratuitement le Price Club.

Cette onzième itération de l’iPhone conserve le design des précédents modèles tout en mettant à jour ce qu’il y a sous la coque. L’iPhone 8 embarque alors la nouvelle puce A11 Bionic couplée à 2 Go de mémoire vive, un écran Retina HD de 4,7 pouces, une batterie de 1 960 mAh, un appareil photo de de 12 mégapixels à ouverture f/1,8 et une capacité maximale de stockage de 64 Go.

N’oubliez pas que chaque iPhone 8 RED acheté est une contribution directe au fonds mondial de la lutte contre le SIDA.

Pourquoi on aime ce smartphone ?

Son petit format

Son design classique

L’écosystème d’Apple et iOS

Il est disponible pour 679 euros sur Rakuten-PriceMinister avec 68 euros remboursés sur vos prochains achats.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.