Le média allemand Bild prétend détenir une première photo de la première voiture commerciale de la gamme I.D. de Volkswagen. Nom de code Neo.

L’an dernier, à l’occasion du salon automobile de Francfort, nous avions approché la gamme I.D. de Volkswagen, une cohorte de concepts amenés à définir le futur de la voiture au sein du constructeur allemand. Depuis, il n’a pas manqué d’étirer un peu plus ses ambitions avec d’autres déclinaisons (la Vizzion et la R Pikes Peak).

Bien sûr, les modèles arborés publiquement jusque-là ne seront pas ceux que le commun des mortels pourra acheter dans les années à venir. Ils ne sont que des aperçus. Mais nos confrères de chez Bild ont dévoilé une Volkswagen Neo dans un article publié le 19 avril 2018. Elle pourrait être la version commerciale de la I.D., véhicule aux mensurations proches d’une Golf.

Suivez la voiture blanche

« La Neo sera la première voiture électrique abordable et produite à grande échelle par le constructeur allemand » annonce Bild. On découvre surtout que cette Neo n’est pas si différente, visuellement, de la vision originale. On retrouve ce nez hyper raccourci, ces lignes rondes élégantes, cette bulle infinie renfermant l’habitacle, ces optiques mignonnes et ces jantes pleines. D’aspect, elle fait très futuriste, d’autant que le code couleur ferait presque penser à une version voiture du robot Eve du film Wall-E. D’aucuns diraient un design à la Apple, souhait de toute manière affirmé des pontes de chez Volkswagen.

Du côté des caractéristiques techniques, cette Neo devrait pouvoir garantir une autonomie comprise entre 400 et 600 kilomètres selon la norme NEDC, pas la plus précise. Elle serait d’abord lancée en Europe à un tarif très inférieur à la Model 3 de Tesla afin d’atteindre rapidement un volume très important.