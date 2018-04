numerama - il y a 2 heures Tech

Il paraît que la France a inventé un « Black Friday du Printemps » nommé « French Days ». Au-delà du marketing, on trouve quelques bons plans pour s'équiper en matos tech.

Quoi de mieux que créer un événement marketing dans une période creuse pour gagner de l’argent ? Les commerçants et e-commerçants se sont rassemblés en 2018 sous la bannière French Days, sorte de Black Friday à la française : une occasion de déstocker les produits en fin de vie et de faire des promotions sur des objets que vous ne vouliez pas acheter.

Mais comme dans tout événement de ce genre, il est possible de faire de bonnes affaires avec de vrais bons produits affichés à un prix anormalement bas. Et on est là toute la journée pour séparer le bon grain de l’ivraie à votre place. Suivez le guide !

Cet article sera mis à jour toute la journée.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.