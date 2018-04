John Lasseter, le directeur artistique des studios Pixar et Walt Disney Animation serait sur le point d'être congédié par le PDG de Disney, Bob Iger. Il s'était mis en « congé » en novembre dernier après des accusations de comportement sexuel déplacé envers des employées.

John Lasseter pourrait ne jamais revenir à la tête des studios Disney, a rapporté le Hollywood Reporter le 25 avril 2018 dans une longue enquête sur l’actuel directeur artistique des studios Pixar et Walt Disney Animation.

Cela fait presque six mois que Lasseter, un des cofondateurs de Pixar, est parti en « congé sabbatique » après de nombreux témoignages de comportement sexuel déplacé envers des employées. Le PDG de Disney, Bob Iger, doit à présent statuer sur son sort. D’après le magazine américain, il serait sur le point de nommer d’autres personnes à la tête de Pixar et Walt Disney Animation.

Un comportement déplacé avec les femmes

Quelques semaines après l’affaire Weinstein en octobre 2017, le Hollywood Reporter s’apprête à faire paraître un article concernant les comportements présumés déplacés du directeur artistique. Le texte fait mention de tentatives de baisers forcés, commentaires sur les attributs physiques ou de mains sur la cuisse.

Le 21 novembre 2017, John Lasseter annonce qu’il prend un « congé sabbatique de 6 mois » et envoie un mail d’excuses interne : « Vous comptez beaucoup pour moi collectivement. Je suis désolé si je vous ai laissés tomber. Je veux surtout présenter mes excuses auprès de quiconque aurait subi une de mes accolades sans l’avoir souhaitée, ou tout autre geste qu’elles ont considéré comme déplacé et qui aurait dépassé les limites. » À l’époque, Disney précise dans un court communiqué accepter les excuses de Lasseter ainsi que son congé.

« Le message serait clair : fermez-la et acceptez »

Cinq mois plus tard, la plupart des employés de Disney estiment qu’il ne reviendra pas, rapporte le Hollywood Reporter. « S’il revenait, cela tuerait les femmes dans le monde de l’animation », raconte une source. « Le message serait clair : fermez-la et acceptez. » D’autant plus que d’autres sources internes ont aussi critiqué le comportement professionnel de John Lasseter, notamment pour des histoires d’appropriation d’idée et de mise à l’écart des femmes aux postes importants.

Lasseter a créé et réalisé le premier Toy Story (1995) ainsi que Toy Story 2 (1999) mais aussi Cars (2006). Il a gravi les échelons au sein de l’entité devenue Pixar, de directeur artistique à vice-président exécutif. Il est à la tête de Walt Disney Animation Studios depuis 2006.