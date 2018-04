La société de production 20th Century Fox a annoncé travailler sur un projet de film interactif. Ce format séduit de plus en plus de compagnies et si le résultat n'est pas toujours celui espéré, cette technologie est destinée à se développer.

La séance de cinéma classique est destinée à évoluer. Après l’introduction de la 3D et même de la 4DX, de plus en plus de sociétés de production optent pour un format interactif où le téléspectateur, de passif à actif, peut choisir le destin des personnages.

Profitant de la CinemaCon à Las Vegas, la 20th Century Fox a annoncé le 26 avril 2018 la sortie prochaine d’un film interactif basé sur la technologie CtrlMovie, une application développée par Kino Industries.

Le héros, c’est le public

Inspiré des livres-jeu (Choose Your Own Adventure en anglais), le principe est de donner aux spectateurs la possibilité d’influencer le cours du film. Kino Industries n’en est pas à son premier essai puisque la compagnie a déjà développé l’application derrière le film Late Shift où, presque toutes les minutes, vous disposiez de quelques secondes pour choisir entre plusieurs options.

HBO a également tenté l’expérience avec la série Mosaic, de Steven Soderbergh, dont les critiques au sujet de cette fameuse interactivité furent plutôt mitigées. Netflix teste également le format avec des œuvres destinées à la jeunesse comme Puss in Book : Trapped in an Epic Tale et Buddy Thunderstruck : The Maybe Pile.

« Cette expérience interactive ainsi que l’équipe créative et passionnée derrière ce projet permettent à l’essence de cette chère série de livre de tomber dans les mains de fans à travers le monde », a déclaré Chris Aronson, président de la distribution pour la 20th Century Fox. La société travaille par ailleurs en collaboration avec un des auteurs de la série de livres Choose Your Own Adventure, Shannon Gilligan, ce qui laisse entrevoir ses ambitions.

Néanmoins, ces séances de cinéma interactives reposent sur un principe démocratique : c’est en effet la majorité des votants qui emporte la décision finale. Devant un livre jeu, vous êtes la seule personne à décider. L’expérience peut alors s’avérer aussi intrigante que frustrante, si vous n’êtes pas d’accord avec ladite majorité.