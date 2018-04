Marie Turcan - il y a 4 heures Tech

Snapchat vient de lancer Snappables, une nouvelle option qui permet de contrôler des jeux en réalité augmentée par les expressions du visage. Ces nouvelles Lenses seront déployées cette semaine sur Android et iOS.

Si vous n’avez pas peur du ridicule, ce nouveau gadget est fait pour vous. Snapchat vient de lancer Snappables, une fonctionnalité en réalité augmentée qui permet de contrôler des jeux en faisant des grimaces devant votre smartphone, a annoncé sa maison-mère Snap Inc. ce 25 avril 2018.

Ces jeux seront ajoutés dans les filtres Lenses. A ce jour, les Lenses sont accessibles en appuyant sur votre visage et en faisant défiler les filtres de droite à gauche. Les Snappables, qui sont déployés progressivement sur iOS et Android au cours de cette semaine, seront disponibles du côté gauche.

Ce 26 avril 2018, nous n’y avions pas encore accès.

« Inviter vos amis »

La réalité augmentée est un enjeu crucial pour Snapchat, qui a été la première application à proposer des filtres (ou Lenses) parfaitement calés sur le visage de ses utilisateurs début 2016. Ils se sont depuis généralisés : on en retrouve sur la majorité des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou WhatsApp.

Mais en allant sur le créneau des jeux, Snap Inc. espère surtout faire rester plus longtemps ses utilisateurs dans son appli. Et encourage vivement les joueurs à « inviter leurs amis » à y participer. Si la vidéo de lancement de Snappables montre des utilisateurs en train de grimacer en public, on peut imaginer que la majorité y joueront seuls, dans le confort de l’intimité qui permet d’éviter tout risque de ridicule.