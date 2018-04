BMW introduit la cinquième génération de sa technologie eDrive, pensée pour affirmer la mobilité électrique de demain. Le BMW Concept iX3 en est la première pierre.

Après la i3 et la i8, place au iX3. Au salon automobile de Pékin, BMW a dévoilé ce 25 avril 2018 un concept électrique de voiture de loisir que le constructeur appelle un SAV (Sports Activity Vehicle). Le Concept iX3 revêt une importance particulière pour la firme allemande : il introduit la cinquième génération de la technologie eDrive. En somme, il donne le « la » au futur de la mobilité électrique chez BMW. Et en sa qualité de parent de la gamme, il offrira les mêmes fonctionnalités et le même confort que les autres X3.

Une nouvelle étape pour BMW i

Dans les faits, ce BMW Concept iX3 revendique une puissance de 200 kW, équivalente à 270 chevaux, et s’appuie sur une batterie haute tension de 70 kWh offrant 400 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP. Elle se dote par ailleurs d’un temps de recharge optimisé : sur une borne de 150 kW, elle pourra faire le plein en trente minutes. Des caractéristiques que nous devrions retrouver sur le modèle grand public, qui sera produit à Shenyang (en Chine). À l’extérieur, c’est toujours la signature bleue emblématique de la marque BMW i.

« Avec la BMW Concept iX3, BMW réaffirme sa volonté de consolider son leadership dans le domaine de l’électromobilité » précise le communiqué de presse datant du 25 avril 2018. Le constructeur souaite s’affirmer sur le segment avec sa plateforme modulaire iNext, qui regroupe les axes d’innovation du moment à ne pas louper (électromobilité, conduite autonome et connectivité). Le Concept iX3 préfigure aussi une nouvelle stratégie basée sur des architectures de voitures pouvant accueillir tout type de motorisation (thermique, hybride et électrique).

Qu’apporte cette cinquième génération eDrive ? Une meilleure intégration, grâce à des éléments — le moteur électrique, la transmission et l’électronique de puissance — plus compacts. Et aussi une plus grande flexibilité pour s’adapter à différents modèles. Chez BMW, l’avenir sera donc électrifié.