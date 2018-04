LG lâche quelques bribes d'informations sur son futur flagship, le G7 ThinQ. Élément étonnant : il ne sera pas OLED. Normal, il veut être le plus lumineux du monde.

À quelques jours de la grande révélation prévue pour le 2 mai à New York, le smartphone G7 ThinQ de LG se dévoile au gré des fuites et des informations distillées au compte-goutte par le constructeur coréen. Aujourd’hui, on en apprend davantage sur son écran, l’élément le plus important de cette catégorie de produits. Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, le flagship ne reposera pas sur une dalle OLED — technologie fer de lance du haut gamme chez les téléviseurs LG — mais une LCD IPS. Un choix qui peut paraître déroutant à l’heure où le segment premium plébiscite l’OLED. Mais pas tant que cela, au regard des ambitions qui se cachent derrière le G7 ThinQ.

1 000 units dans le creux de la main

LG souhaite effectivement que son smartphone ait l’écran le plus lumineux du marché — avec le slogan Super Bright Display. Il avance même un nombre : 1 000 nits, un seuil qu’il rêve d’atteindre avec ses téléviseurs OLED, mais qui est pour l’instant impossible à obtenir avec la technologie actuelle OLED. Une telle puissance peut paraître absurde pour un téléphone, mais elle permet, normalement, de s’acclimater à des conditions plus extrêmes d’usage (exemple : en plein soleil, à la plage).

On s’attend aussi à voir LG apposer une ribambelle de termes marketing pour en mettre plein la vue : au hasard, du HDR10 et peut-être même du Dolby Vision (puisque ses téléviseurs ont ce label).

Alors que beaucoup ont misé sur la photo, LG veut donc convaincre les gens avec son écran, qui revendiquera une diagonale de 6,1 pouces, une résolution QHD+ (3,120 x 1,440 pixels), un ratio 19.5:9, une encoche, une compatibilité totale avec l’espace couleurs DCI-P3 et une consommation énergétique inférieure à celle de l’écran du G6 (- 30 %). Il y aura même une fonctionnalité permettant de choisir entre six modes d’affichage (Auto, Éco, Cinéma, Sports, Jeu et Expert). Un vrai petit téléviseur de poche, en somme.