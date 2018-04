Apple a déployé la mise à jour iOS 11.3.1. Dans le changelog, la firme précise qu'il est préférable d'aller chez un Apple Store pour réparer l'écran de son iPhone et de son iPad.

Un écran d’iPad ou d’iPhone, cela peut se casser. Fort heureusement, il peut être réparé hors ou sous garantie selon les cas de figures (spoiler : si vous l’endommagez, vous allez devoir payer) chez Apple. Mais, afin de payer moins cher, certains n’hésitent pas à aller chez un tiers pour redonner de l’éclat à leur appareil mobile.

Toutefois, il semblerait que la mise à jour 11.3 d’iOS ait occasionné un problème d’absence de réponse de la saisie tactile chez certains propriétaires de l’iPhone 8, qui avaient réparé leur écran ailleurs que chez un Apple Store. Un souci connu par la firme de Cupertino et normalement corrigé avec iOS 11.3.1.

Ne réparer pas votre écran ailleurs que chez Apple

En déployant ce correctif, Apple rappelle à ses clients qu’il vaut mieux aller chez lui pour remplacer un écran d’iPad ou d’iPhone. Dans le changelog d’iOS 11.3.1, on peut donc lire : « Les écrans de rechange non fournis par Apple peuvent présenter une moins bonne qualité visuelle et ne pas fonctionner correctement. Les réparations d’écran certifiées Apple sont réalisées par des experts de confiance qui utilisent des composants d’origine Apple ». Avec cette alerte, le géant américain prêche pour sa paroisse et fait simplement son travail. Même si cela coûte moins cher d’aller autre part que dans un Apple Store.

Il est aussi indiqué qu’iOS 11.3.1 améliore la sécurité de « votre iPhone ou de votre iPad ». Traduction : il s’agit bien d’un correctif pour supprimer le grief décrit plus haut. Rien de plus, rien de moins, surtout eu égard à la taille (49,5 Mo pour le smartphone, 34,8 Mo pour la tablette).