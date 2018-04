Fleur Labrunie - il y a 4 heures Tech

Découvrez 5 astuces méconnues et particulièrement utiles pour vous aider à mieux maîtriser Apple Music. Vie privée, ergonomie, personnalisation d'interface ... Devenez un expert du service musical d'Apple.

Vous souhaitez enrichir votre expérience musicale ? Suivez le guide avec ces cinq astuces très simples, mais qui contribueront grandement à améliorer votre usage d’Apple Music.

Voir les parole Voir les paroles de la chanson écoutée

Malgré les apparences, l’écran de la chanson jouée n’est pas fixe, il est possible de scroller et d’avoir accès aux paroles de celle-ci. Fini le temps où vous deviez courir après lacoccinelle.net pour savoir ce que Till Lindemann pouvait bien grogner. Grâce à cette astuce, vous pourrez déployer toute votre âme de chanteur.

Si vous scrollez encore un peu, vous tomberez sur la file d’attente de votre playlist qu’il sera possible de modifier en la réorganisant d’un simple clic et ainsi changer l’ordre des chansons.

Réorganiser Réorganiser son écran d’accueil

Personnaliser votre interface ? Rien de plus simple. Vous pouvez changer votre écran d’accueil en cliquant sur la touche « Modifier » en haut à droite et ainsi le réorganiser à loisir.

Par exemple, vous pouvez aussi bien ajouter des favoris qu’en retirer, il suffit pour cela de cocher le petit rond à gauche de chaque intitulé.

Masquer des chansons Masquer des morceaux écoutés

Si vous souhaitez mieux gérer votre vie privée, cette astuce et la suivante sont faites pour vous. Il peut être gênant de voir s’afficher certains morceaux sur votre profil, cependant votre passion pour le yodel suisse est plus forte que tout et vous ne souhaitez pas vous priver de ce plaisir.

Pour remédier à cela, rendez-vous sur votre profil Apple Music où un simple appui long sur un morceau vous donnera accès à l’option « Masquer du profil ». Ainsi personne ne saura que vous avez aussi écouté Despacito.

Accès au profil Modifier l’accès à votre profil

À l’instar de Twitter ou Instagram, Apple donne la possibilité pour chaque utilisateur de contrôler l’accès à son profil. Allez sur « Modifier le profil » en cliquant sur les trois petits points en haut à droite de l’écran, ceci vous donnera accès à une page où il est fait mention de « Qui peut suivre votre activité », il suffira de sélectionner l’option « Personnes autorisées ».

Lorsque quelqu’un souhaitera vous suivre, une demande préalable vous sera soumise et libre à vous de l’accepter ou non. Un bon moyen d’éviter les nuisibles et de préserver son intimité musicale entre fans de yodel.

Réécouter des émissions Réécouter des émissions en podcasts

Beats 1 est la radio d’Apple tenue par des spécialistes et journalistes musicaux en faisant la programmation et proposant des contenus exclusifs. Si vous souhaitez réécouter une émission, il suffit de se rendre sur l’interface « Radio » d’Apple Music et cliquer sur Beats 1.

Vous verrez d’abord ce qui est proposé en direct, puis les émissions à venir ainsi que quelques recommandations, il faudra donc scroller un petit peu avant de tomber sur les émissions « à la demande » où seront les podcasts que vous cherchez. Comme le note Julien, ce sont les artistes eux-mêmes qui font la programmation musicale de leurs podcasts.

Retrouvez les explications et démonstrations complètes dans la vidéo avec Julien.