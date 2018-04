Le Samsung Galaxy S8 est disponible pour 499 euros sur Rue du Commerce avec un Nokia 2 offert grâce au code promo : NOKIA2.

Vous êtes à la recherche d’un smartphone avec une bonne fiche technique et un très bon rapport qualité/prix ?

Pour faire plaisir à un proche et vous faire plaisir en même temps le Samsung Galaxy S8, bleu, est disponible pour 499 euros sur Rue du Commerce avec un Nokia 2 offert grâce au code promo : NOKIA2.

Le Samsung Galaxy S8 dispose d’un écran de 5,8 pouces avec une définition de 2960 x 1440 pixels, un SoC Exynos 8895 cadencé à 2,3 GHz et épaulé par 4 Go de mémoire vive, de 64 Go de stockage interne, d’un capteur photo avant de 8 mégapixels, d’un capteur photo arrière de 12 mégapixels et d’une batterie de 3 000 mAh.

Le Nokia 2 quant à lui est un smartphone avec une fiche technique plus modeste, mais tout autant appréciable pour sa gamme de prix. Il embarque un écran de 5 pouces avec une définition de 1280 x 720 pixels, un SoC Snapdragon 212 cadencé à 1,3 GHz et épaulé par 1 Go de mémoire vive, 8 Go de stockage interne, un capteur photo arrière de 8 mégapixels, un capteur photo avant de 5 mégapixels et une batterie de 4100 mAh.

Pourquoi nous vous recommandons ce smartphone ?

C’est probablement le meilleur Samsung de 2018, le Galaxy S9 étant bien trop cher

Il embarque un excellent écran AMOLED

Il reste à la pointe niveau performances

Le Samsung Galaxy S8 est actuellement disponible pour 499 euros sur Rue du Commerce avec un Nokia 2 offert grâce au code promo : NOKIA2. Ne traînez pas pour vous décider, l’offre est disponible pour les 500 premières commandes.

