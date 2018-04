Le succès de Fortnite ne tarit pas. Le jeu s'offre une place dans le programme esport de l'université américaine de l'Ohio qui, pour marquer le coup, a décidé d'offrir une bourse aux joueurs assez talentueux pour rejoindre leur programme.

Dans un communiqué du 18 avril, l’université d’Ashland (Ohio, États-Unis) a annoncé qu’elle octroierait une bourse de 4 000 dollars aux joueurs souhaitant intégrer son programme esport et qui démontreraient un certain talent pour le jeu Fortnite Battle Royale.

Josh Buchanan, le coach à la tête du programme, a déclaré que l’expansion de Fortnite était stupéfiante à observer et qu’avoir des joueurs entraînés avant le lancement de la ligue universitaire ne pourrait être que bénéfique pour le programme. Les sélections seront faites au semestre d’autonome 2018 et les postulants seront à la fois jugés sur leurs aptitudes et leur parcours scolaire.

Fortnite rejoint donc les autres jeux en ligne couverts par le programme : League of Legends, Overwatch et Counter-Strike. Pour rappel, Fortnite est actuellement le jeu le plus suivi sur Twitch avec plus de 13 millions de followers. En février 2018, le jeu réunissait près de 3,4 millions de joueurs en même temps.

Josh Buchanan a assuré à Variety que l’équipe en chargé du programme n’aurait pas seulement vocation à assurer le succès des étudiants dans le jeu mais également dans leurs études. Tout en faisant « en sorte [qu’ils aient] une bonne vie sociale, que [leur] condition physique soit au point. » De quoi rassurer le streamer Ninja qui déconseillait aux jeunes d’arrêter leurs études pour ne se focaliser que sur le jeu.