Depuis quelques mois, des stations du réseau de la RATP accueillent des QR Codes en mandarin. La régie a créé son compte officiel sur l'application de messagerie WeChat, populaire en Chine, afin d'accompagner les touristes pendant leur séjour.

En mars 2018, l’application WeChat a atteint le nombre symbolique d’un milliard de comptes ouverts dans le monde. Si la messagerie est particulièrement populaire en Chine, elle n’en est pas moins utilisée dans d’autres régions du monde.

Les voyageuses et voyageurs qui empruntent actuellement les transports en région parisienne ont peut-être été étonnés de croiser dans certaines gares et stations des QR Code destinés aux usagers de WeChat.

En Île-de-France, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a en effet choisi de créer un compte sur l’application, afin de s’adresser aux touristes chinois en visite dans la région.

Un compte en mandarin

Cécile Chamussy, responsable public touristique à la RATP, nous explique la présence de ces codes : « Les touristes chinois en Île-de-France prennent souvent le métro et le bus. C’est le cas notamment d’une catégorie de touristes plutôt jeunes, autonomes, qui utilisent les outils digitaux (sic). Leurs attentes et leurs usages nous ont donné l’idée de nous adresser à cette clientèle par l’intermédiaire de l’application WeChat. »

À la fin du mois de mai 2017, la RATP a lancé son compte officiel sur WeChat, intégralement disponible en mandarin. L’installation des premiers QR Code a quant à elle commencé en août. « L’idée était d’être présent en amont de leur voyage dans l’écosystème digital (sic) chinois, sachant que ces touristes préparent souvent à l’avance une grande partie de leur voyage, en ligne », poursuit notre interlocutrice.

Désormais, 50 stations et gare d’Île-de-France accueillent l’un de ces QR Codes, que les utilisateurs de WeChat peuvent flasher pour être accompagnés dans leur voyage. 170 abris-bus sont eux aussi équipés du dispositif. À l’heure actuelle, le compte RATP sur l’application recense plus de 20 000 abonnés.

50 stations et gares équipées d’un QR Code

« Sur le compte WeChat de la RATP, on retrouve ainsi un mode d’emploi imagé du réseau et des plans à télécharger. Certains titres de transport spécial tourisme sont également disponibles et livrés par EuroPass en Chine », complète Cécile Chamussy.

La régie a en effet conclu un partenariat avec cette startup, qui accompagne les touristes chinois dans la préparation de leurs voyages en France.

La RATP s’attache désormais à développer son compte sur WeChat, en y intégrant des informations proposées en temps réel. « Nous avons aussi testé la publicité à l’occasion du nouvel an chinois, ce qui a été un véritable succès », souligne enfin Cécile Chamussy.