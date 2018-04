Un ingénieur a récolté 7 000 dollars en quatre jours auprès de fans d'Elon Musk qui souhaitaient l'aider à « s'acheter un meilleur canapé » pour dormir dans l'usine de Tesla. Dépassé par l'ampleur de la collecte, il a décidé de fermer la cagnotte ce vendredi.

Mise à jour 25 avril 2018 : Tesla a décidé d’accepter le canapé, qui sera livré par Ben Sullins « en personne », s’est-il vanté sur YouTube. L’entreprise va toutefois compenser le coût du canapé pour que la totalité des 7 000 dollars récoltés soit reversé à des œuvres caritatives.

Elon Musk est milliardaire. Sa fortune personnelle est évaluée à 19,6 milliards de dollars (15,9 milliards d’euros). Mais certains de ses fans pensent quand même qu’il a besoin d’aide pour s’acheter un canapé. Un développeur du nom de Ben Sullins a ainsi lancé une campagne de crowdfunding le 16 avril 2018, intitulée « achetez un canapé à Elon Musk ». Au bout de quatre jours, ils avaient récolté plus de 7 000 dollars.

Tout a commencé à cause d’une interview que le patron de Tesla et SpaceX a accordée à CBS le 11 avril dernier. Il y explique combien la pression est « dure » à supporter en ce moment chez Tesla, à cause des retards dans la production de la Model 3, la première voiture électrique de l’entreprise dédiée au grand public.

« Je me sens stressé, oui. Ça a été très dur et douloureux, ces derniers mois. Je ne dors pas sur le sol de mon usine par plaisir, vous savez. C’est terrible », confie-t-il, avant de préciser qu’il n’a pas le temps de « rentrer chez lui pour prendre une douche ».

Dans le reportage complet de CBS, on voit le canapé en cuir dans son bureau sur lequel il dormirait de temps en temps. « La nuit dernière, j’ai même dormi par terre, car le canapé est trop étroit », ajoute Elon Musk. La journaliste renchérit : « Mais Elon, ce n’est même pas un canapé confortable ! »

Il n’en fallait pas plus pour que Ben Sullins lance sa cagnotte. « En tant que communauté, nous ne pouvons pas laisser passer ça », assène l’ingénieur dans la description du crowdfunding. Et ça fonctionne : les donations pleuvent.

Un soutien « symbolique » à 250 dollars

BuzzFeed a contacté certains des contributeurs, qui ont décidé de verser jusqu’à 250 dollars pour soutenir cette « cause ». L’un d’entre eux, un startupeur nommé Andrew Gazdecki qui a versé 100 dollars dans le pot commun, leur explique : « Elon mérite le meilleur confort possible alors qu’il améliore l’humanité ! », précisant qu’il avait avant tout envie de « faire sourire » Elon Musk. Un autre donateur ajoute : « Il construit le p*** de futur. Je veux que sa sieste de 90 minutes soit la plus efficace possible pour que sa vision brillante du futur (le sien, le mien, le vôtre) se réalise le mieux possible. »

Au vu du montant récolté, Ben Sullins a annoncé qu’il allait fermer la cagnotte : « Merci pour tous les messages de soutien ! Cette campagne a vraiment décollé. Évidemment, nous avons récolté bien plus que ce qui était nécessaire. Je fermerai donc cette cagnotte ce vendredi 20 avril, et je verrai avec Tesla la manière dont nous allons procéder pour la suite. » Espérons que les fonds ne serviront pas à acheter pour 7 000 euros d’oreillers à Elon Musk.