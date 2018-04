Semer, planter, récolter, arroser : pour cultiver son jardin ou son potager, votre smartphone peut être un allié. Plusieurs applications mobiles se proposent de vous accompagner pour prendre soin de vos plantes. Voici notre sélection.

Le mercure recommence à grimper, et le soleil pointe le bout de son nez. Depuis le 20 mars 2018, le printemps s’installe progressivement dans l’hexagone, et vous a peut-être donné l’envie d’avoir la main verte. Que vous soyez novice ou déjà un peu expérimenté, vous aurez probablement envie d’un coup de pouce pour prendre soin de vos plantes ou de votre potager.

Afin de devenir une jardinière ou un jardinier accompli, ne laissez pas votre smartphone trop loin de votre râteau et de votre arrosoir. En effet, certaines applications pourraient s’avérer bien utiles pour vous indiquer quand et comment planter, semer et bêcher.

Pour vous guider dans cette activité, nous en avons sélectionné quatre. Toutes gratuites, ces applications pourront vous servir de guide au jardin et/ou au potager.

Lune et Jardin Lune et Jardin

Comme son nom le laisse deviner, cette application vous invite à cultiver votre jardin en prenant pour référence un calendrier lunaire. Lune et Jardin explique ainsi se fonder sur la biodynamie, une méthode de production agricole — parfois contestée — qui se caractérise notamment par un usage limité des semences et plants.

Partant de ce postulat, Lune et Jardin propose ainsi à ses utilisateurs d’utiliser un calendrier indiquant, pour chaque jour de l’année, les fruits et graines qu’il est conseillé de planter, et ceux à éviter. Vous pouvez également y rechercher directement, pour chaque légume ou fruit, le moment propice à sa plantation et sa récolte, en fonction des différentes phases de la Lune.

Une galerie permet de sauvegarder ses propres photos, afin de suivre l’évolution des plantes. Enfin, l’application vous notifie en temps voulu des tâches à accomplir pour prendre soin de votre jardin.

Lune et Jardin et disponible sur iOS et Android.

Groww Groww

Comme l’application précédente, Groww vous propose de jardiner en suivant un calendrier bien précis. Ici, il s’adapte à vos plantes et est automatisé en fonction de votre historique.

Pour renseigner l’application sur vos plantations, il suffit de prendre en photos vos différentes plantes d’intérieur, celle de votre jardin ou votre potager. L’application cherche alors à l’identifier l’espèce immortalisée, pour envoyer ensuite des alertes sur la meilleure manière de l’entretenir au quotidien. Nous avons pu tester la fonctionnalité, qui a reconnu sans mal un oranger du Mexique, mais plus difficilement une fraise.

À cela s’ajoute une « encyclopédie des plantes », qui consiste tout simplement en un moteur de recherche qui permet par exemple de connaître les périodes propices à la plantation, ou l’exposition requise et les besoins en eau.

Groww est disponible sur iOS et Android.

Au Potager Au Potager

Dans cette application particulièrement épurée, vous pourrez trouver des conseils pour entretenir votre potager selon les mois de l’année. Au Potager peut sembler limitée par rapport à d’autres applications, mais elle a le mérite de proposer un guide simple et pratique, accessible aux jardiniers débutants.

Sous forme de liste, les différentes étapes à suivre pour faire pousser vos légumes et fruits avec succès sont organisées selon différents axes : les plants à multiplier, ceux à protéger, ceux à récolter, ceux à repiquer ou ceux à semer.

À nouveau, une encyclopédie permet d’en savoir plus sur les différentes plantes, et les clés pour faire pousser chacune d’entre elles (l’humidité du sol, les maladies et ravageurs, l’exposition nécessaire).

Au Potager est disponible sur iOS et Android.

PlantNet PlantNet

Les usages que vous pouvez faire de PlantNet ne se limitent pas à votre propre jardin. En effet, cette application vous propose d’identifier une plante à partir de sa photo. Les données ainsi collectées intègrent « une plateforme de sciences participatives » destinée à améliorer les connaissances sur la biodiversité végétale.

À ce jour, l’application revendique plus de 400 000 images collectées par ses membres, pour un total de 6 629 espèces différentes. PlantNet constitue à ce titre une base intéressante si vous avez envie de chercher le nom d’une plante que vous découvrez une pleine nature.

Vous pouvez aussi photographier vos propres plantations pour enrichir la base de données, ou consulter les fiches descriptives de chacune des espèces recensées.

PlantNet est disponible sur iOS et Android.