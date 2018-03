Apple pourrait annoncer une nouvelle Apple Watch dès cette année. Cette quatrième génération arborerait un design inédit.

Depuis son lancement en 2015, l’Apple Watch n’a jamais changé de design. Apple a préféré miser sur la multiplication de bracelets et la déclinaison en divers coloris et matériaux pour offrir du choix aux utilisateurs. Néanmoins, la donne pourrait bel et bien changer avec la Series 4. Selon les informations de KGI Securities, rapportées par nos confrères de 9to5Mac, la firme de Cupertino songerait à lancer une quatrième génération l’automne prochain. Elle s’articulerait autour de trois changements : un écran plus grand, donc un design repensé, de meilleurs capteurs pour les fonctionnalités liées à la santé et une batterie améliorée.

Enfin un nouveau design pour l’Apple Watch ?

Souvent très pertinent et fiable dans ses indiscrétions, l’analyste Ming-Chi Kuo explique que l’Apple Watch Series 4 arborerait un écran dont la diagonale serait augmentée de 15 %. Actuellement, et depuis le tout début, la montre connectée est proposée en deux tailles : 38 et 42 mm. L’intéressé ne précise pas si le supposé agrandissement aura une incidence sur les mensurations globales de l’objet. On peut penser que non, ce qui préfigurerait un design — légèrement — revu (des bords davantage rognés ?). Une chose est sûre : il sera encore trop tôt pour que cette Series 4 se dote de la technologie MicroLED, sur laquelle Apple travaillerait en secret. Et sans doute aussi pour Face ID.

Ming-Chi Kuo indique que cette évolution esthétique, couplée à une baisse des tarifs des modèles existants, permettra à Apple de vendre entre 22 et 24 millions d’Apple Watch en 2018 (soit une hausse de 30 % par rapport à 2017). À terme, il envisage un volume pouvant atteindre les 50 millions d’unités. D’où cette volonté d’Apple de songer à toujours plus de nouveautés pour sa smartwatch. L’an dernier, la Series 3 avait reçu la compatibilité LTE pour se désolidariser — un peu — de l’iPhone.