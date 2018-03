Selon des indiscrétions fournies par Bank of America, Apple viserait 2020 pour le lancement d'un iPhone pliable.

On connaît peu ou prou le design de la future gamme d’iPhone, celle qui sera officialisée lors de la conférence annuelle de septembre. Les différents bruits de couloir se recoupent autour de trois entrées basées sur le design de l’iPhone X, avec deux modèles OLED et un autre LCD, plus abordable financièrement. Autrement dit, il n’y aura pas de révolution substantielle cette année du côté de la firme de Cupertino. Un point qui n’étonnera personne, l’iPhone X ayant déjà créé la rupture — un peu avant l’heure — en 2017.

En revanche, c’est en 2020 que nous pourrions avoir droit à une vraie nouveauté : un supposé iPhone avec un écran pliable. L’indiscrétion nous vient de la banque d’investissement Merrill Lynch, filiale de Bank of America.

Un iPhone pliable en 2020 ?

Selon la source, Apple travaillerait de concert avec ses partenaires asiatiques, notamment LG, afin de donner naissance à un iPhone pliable. Fort de ses rencontres avec plusieurs fournisseurs, l’analyste Wamsi Mohan précise en effet, « Nous pensons que les iPhone de cet automne seront inchangés pour les version OLED, bien que les différentes tailles ont été des catalyseurs par le passé. Par ailleurs, on nous suggère qu’Apple travaille avec ses partenaires pour lancer un iPhone pliable en 2020 ». Le smartphone, une fois déplié, deviendrait ainsi une tablette pour plus de confort dans certaines tâches.

Le smartphone pliable est considéré par certains comme le next big thing du marché ayant atteint une forme de maturité technologique et évoluant désormais au gré de petites retouches. Si les informations fournies ici sont avérées, Apple serait plus ou moins concurrent de Samsung le rival coréen prévoyant de lancer un tel appareil d’ici deux ans. D’autres constructeurs comme Lenovo et Oppo ont également fait montre de leur intérêt pour cette technologie.