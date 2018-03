Les Suisses peuvent dès à présent souscrire à un forfait fibre 10 Gbit/s avec l'opérateur Salt. En plus du débit, vous aurez même droit à une Apple TV 4K.

Xavier Niel, l’homme derrière Free et Free Mobile, est logiquement connu pour ses offres coup de poing. Et le forfait fibre qu’il propose aux Suisses via l’opérateur Salt risque de faire des envieux. Sobrement baptisée Salt Fiber, la formule promet un débit pouvant monter jusqu’à 10 Gbit/s. Soit un sacré argument pour craquer. Et comme si cela ne suffisait pas, Xavier Niel a choisi l’Apple TV 4K — 32 Go — pour les fonctionnalités multimédia. Un joli coup de publicité pour la box à tout faire de la firme de Cupertino.

Le forfait qui fait rêver

En choisissant l’Apple TV 4K plutôt qu’en concevant un décodeur maison pour le multimédia, Salt promet une expérience digne de ce nom à ses clients. Un gage de qualité à une époque où les box des FAI sont parfois perfectibles ou à la traîne sur certains arguments actuels (la 4K, le HDR, les applications). Avec l’Apple TV 4K, les clients Salt Fiber ont droit à un produit respectant tout ou partie des standards d’aujourd’hui (il manque le Dolby Atmos, le mot clef marketing à la mode) et reposant sur une interface simple, claire et fluide. Un plaisir non négligeable pour accéder aux 250 chaînes et plus contenues dans le bouquet, via des applications préinstallées. Sans oublier d’autres programmes vidéo grâce au service Salt Vidéo powered by Hollystar (plus de 10 000 films et séries).

« Les capacités de la plateforme Apple TV améliorent l’expérience client car elles nous permettent de réaliser des choses que nous n’aurions jamais pu accomplir sur les décodeurs traditionnels. Je suis extrêmement fier du résultat de cette coopération », se félicite Xavier Niel.



Peu de chance de voir un tel forfait débarquer chez nous, aussi bien en matière de débit (les offres les plus onéreuses s’arrêtent à 1 Gbit/s pour le moment) que pour l’Apple TV gracieusement offerte. Surtout pas chez Free, qui prépare une nouvelle box révolutionnaire. À moins qu’il s’agisse d’un modem seul avec un Apple TV en bundle ?