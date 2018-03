Ca bouge du côté des navigateurs et des moteurs de recherche. En mars, Firefox a fait une place à Qwant sur la version française de son logiciel. De son côté, Vivaldi propose DuckDuckGo pour les recherches dans les fenêtres privées.

Le mois de mars a apporté deux bonnes nouvelles pour les personnes qui ne veulent pas se servir de Google pour effectuer leurs recherches sur le web. Les navigateurs Firefox et Vivaldi ont en effet reçu chacun au cours des dernières semaines une mise à jour incluant une alternative à la firme de Mountain View. Il s’agit de Qwant pour Firefox et de DuckDuckGo pour Vivaldi.

Qwant arrive dans Firefox

Avec la version 59 de Firefox, publiée à la mi-mars, le moteur de recherche Qwant fait désormais partie de la liste des moteurs de recherche préinstallés par défaut dans le logiciel, avec Google, Bing et DuckDuckGo. Il est toutefois à noter que la présence de Qwant dans Firefox n’est assurée que pour la version française du navigateur ; les autres déclinaisons du programme n’y ont pas droit par défaut.

« Dans l’histoire du web, c’est la première fois qu’un moteur de recherche français et européen est ainsi intégré dans un navigateur majeur du marché. Auparavant, les utilisateurs de Firefox qui souhaitaient installer Qwant comme moteur de recherche par défaut devaient ajouter manuellement Qwant dans les paramètres du navigateur, ou installer un module spécifique », a réagi Qwant.

Il est à noter que cet ajout, que salue naturellement le moteur de recherche français, ne modifie pas la hiérarchie des solutions incluses dans Firefox : c’est toujours Google qui est proposé par défaut. Cependant, il est désormais plus aisé pour les internautes voulant opter pour une autre solution par défaut de faire les modifications qui s’imposent dans les options du navigateur.

Vivaldi mise sur DuckDuckGo

De son côté, le navigateur Vivaldi a lui aussi pris une décision au niveau des moteurs de recherche : désormais, les recherches qui seront passées via les fenêtres de navigation privée s’effectueront par défaut avec DuckDuckGo, un moteur de recherche qui, comme Qwant, assure se préoccuper de la vie privée des internautes et, par conséquent, dit ne tracer ni les internautes ni collecter leurs informations.

« Nous collaborons avec DuckDuckGo pour offrir une expérience de recherche plus privée. Avec cette mise à jour, Vivaldi devient le premier navigateur à activer une recherche privée par défaut, et vous permet de définir un moteur de recherche par défaut exclusivement pour la navigation dans les fenêtres privées », explique Vivaldi sur son blog. Cette micro-mise à jour est arrivée sur la version 1.14 du navigateur.

« Nous croyons que la collecte de renseignements personnels inutiles en ligne est non seulement erronée, mais aussi dangereuse. […] Nous continuerons d’explorer les moyens d’améliorer votre sécurité et votre vie privée sur le web », promet la société. Il reste à traduire ça sur la version normale de Vivaldi, car le moteur par défaut est Bing. Les alternatives sont Yahoo, StartPage, Ecosia, Google et DuckDuckGo.