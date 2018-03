L'enquête suit son cours pour déterminer la cause de l'accident mortel d'une piétonne, heurtée par une voiture autonome en cours de test sur la voie publique. Velodyne, une société qui fabrique des outils de télédétection par laser, pense que la voiture impliquée dans l'accident se servait d'une de ses solutions. Mais elle pense que son produit n'est pas en cause.

Pourquoi la voiture autonome d’Uber qui a heurté mortellement une passante aux États-Unis n’a-t-elle pas freiné à temps ou donné un coup de volant pour l’éviter ? Cette question demeure toujours sans réponse alors que se sont écoulés plusieurs jours depuis le terrible accident de circulation — et le premier du genre impliquant une piétonne et une automobile en situation de conduite automatique.

À supposer que le véhicule aurait été en mesure de faire une manœuvre d’urgence, il s’agit de localiser la défaillance : les capteurs équipant la voiture étaient-ils en parfait état de marche ? Si oui, est-ce que cela veut dire les signaux captés à travers eux ont été mal interprétés par le système de bord ? Y a-t-il eu un bug ? Les conditions de l’accident étaient-ils à ce point spécifiques pour entre le système inopérant ?

Lidar

Cette technologie sert à repérer et évaluer la distance des obstacles à proximité en émettant des faisceaux lumineux. Sur une voiture autonome, elle sert à détecter tout ce qui se trouve dans l’environnement immédiat ou une distance plus ou moins étendue, que ce soit une voiture, un arbre, un piéton, un animal ou un quelconque objet ayant un certain volume.