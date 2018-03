SFR a revu ses tarifs pour les forfaits box Fibre. L'offre gagne en clarté ce qu'elle perd en attractivité financière pour le client.

SFR a mis de l’eau dans son vin concernant ses nouvelles offres box Fibre. Alors qu’il pouvait y avoir jusqu’à cinq formules (une entrée de gamme moins limitée en débit, une série limitée à prix cadeau et trois forfaits ajoutant toujours plus d’options), l’opérateur a décidé de réduire les choix possibles à trois : Starter, Power et Premium. Un petit coup d’œil sur la page permet rapidement de s’y retrouver : dorénavant, plus on paiera, plus on disposera d’un débit puissant et d’un stockage cloud important. Un vrai changement alors que le débit était commun par le passé (sauf sur l’entrée de gamme).

Plus clair… et plus cher

La formule Starter (39 euros par mois, 23 euros la première année) s’articule autour d’une fibre à 200 Mb/s en réception et 20 Mb/s en émission, d’un stockage cloud fixé à 10 Go et de 160 chaînes sur la box 4K (matériel universel et commun à tous les forfaits).

Pour quelques euros de plus (44 euros par mois, 29 euros la première année), on passe à un débit de 400 Mb/s en download et 40 Mb/s en upload et à un stockage cloud à 100 Go. Sans oublier les 40 chaînes en plus.

Mais il faudra jeter son dévolu sur l’offre Premium (54 euros par mois, 37 euros la première année) pour obtenir le meilleur débit — 1 Gb/s en download, 200 Mb/s en upload, soit celui d’avant—, le bouquet de chaînes le plus fourni (210) et la plus grande capacité de stockage (1 To). Sans oublier l’option Multi TV.

On remarque surtout que SFR a profité de ces changements pour gonfler ses prix sur les entrées de gamme : avant, la série limitée à 24,99 par mois — pas seulement la première année — suffisait pour avoir le meilleur débit. Aujourd’hui, c’est 37 euros. Et seulement pendant douze mois. Le tout, sans les options qui étaient autrefois incluses dans certains forfaits : on pense notamment à l’offre qui permettait d’avoir SFR Sport et BeIN Sports.