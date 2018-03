512 Go de stockage, ça commence à faire beaucoup de photos de repas.

Un demi To de stockage interne dans un smartphone : voilà qui devrait contenter celles et ceux qui utilisent des cartes microSD pour augmenter la capacité de leur smartphone. Le modèle a été listé par le régulateur chinois TENAA avant d’être repéré par PhoneRadar. Il est listé comme ayant 6 Go de RAM et 512 Go de stockage.

À titre de comparaison, l’iPhone X le plus onéreux n’embarque que 256 Go de stockage. Un smartphone moyen oscille entre 32 et 64 Go — 128 Go pour les mieux équipés. Même le MacBook Pro d’entrée de gamme n’inclut un SSD que de 128 Go — il faut débourser 2 249 € pour avoir un modèle embarquant 512 Go par défaut. Bref, trouver autant de capacité de stockage par défaut dans un smartphone n’a rien de normal et augure de bonnes choses pour le marché : si Huawei se lance, cela signifie que la technologie arrive à maturité — Samsung construit déjà des unités de stockage pour smartphone depuis décembre.

Un tel smartphone — qui ne sera pas le P20 dévoilé ce 27 mars — sera en phase avec les attentes des utilisateurs, mais aussi en phase avec des médias toujours plus gourmands. L’arrivée des vidéos en 4K à 60 images par seconde sur smartphone demande un espace de stockage supérieur.

Côté sorties et calendrier, le smartphone listé pourrait être le prochain Mate.