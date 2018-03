Instagram fait un pas vers les utilisateurs qui désirent un retour à la timeline chronologique.

C’est presque devenu un slogan : en 2018, à chaque fois qu’Instagram propose une nouveauté, les utilisateurs du réseau lancent avec une fausse naïveté « alors que tout ce que nous voulons, c’est une timeline chronologique ». Passé comme tous les services à un fil d’actualité algorithmique qui met en avant les contenus qui pourraient intéresser les utilisateurs mais aussi les publicités, Instagram a été critiqué par sa communauté qui désirait pouvoir faire défiler les publications dans l’ordre où elles ont été soumise.

Un petit pas

Cette demande n’est toujours pas d’actualité, mais Instagram fait un pas vers ces utilisatrices et utilisateurs. Dans un communiqué de presse, le réseau social de l’image annonce le déploiement d’un bouton « Nouveaux Posts » ou New Posts dans la langue des Backstreet Boys, qui va permettre de faire remonter la timeline vers le haut et d’afficher les dernières publications. Vous ne serez plus automatiquement « remontés » contre votre gré tout en haut du fil d’actualité à chaque fois que vous consultez l’application.

De plus, Instagram affirme que des ajustements sont en train d’être faits pour donner aux nouvelles publications une meilleure visibilité en haut du fil d’actualités. « Si l’un de vos amis partage un selfie en Australie, vous le verrez en vous réveillant », affirme la société. Un pas dans la bonne direction ?

À l’heure où ces lignes sont écrites, la mise à jour ne nous est pas encore proposée.