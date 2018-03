Aujourd'hui, le OnePlus 5T version 64 Go est disponible pour 375 euros avec le code promo : FR183302.

Sorti il y a plusieurs mois, le OnePlus 5T dispose toujours de solides arguments avec un coût qui s’est amenuisé. Si vous attendiez depuis le début une baisse de prix pour vous l’offrir, voici une belle opportunité.

Le smartphone version 64 Go est aujourd’hui proposé pour 375 euros sur GearBest avec le code promo : FR183302.

Le OnePlus 5T embarque un écran de 6,01 pouces borderless avec une définition en 2160 sur 1080 pixels, un SoC Snapdragon 835 cadencé à 2,45 GHz, 6 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage, un double capteur dorsal de 16 et 20 mégapixels, un capteur frontal de 16 mégapixels et une batterie de 3 300mAh.

Il dispose d’une interface sous OxygenOS et d’une compatibilité totale avec les bandes de 4G françaises.

Pourquoi nous vous recommandons ce smartphone ?

C’est l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme de 2018

Il est rapide

Il est entièrement compatible avec toutes les bandes de fréquence 4G

Il est aujourd’hui disponible pour 375 euros avec le code promo : FR183302. Il est également disponible en version noire 128 Go & 8 Go de RAM à 458 euros avec le code promo : FR1831514.

Le DJI Mavic Air bénéficie également d’une réduction, il est aujourd’hui disponible pour 653 euros avec le code promo : FR1832201.

