La police a décidé de rendre publique une séquence montrant comment la collision entre une voiture autonome et une passante s'est produite. Une vidéo qui apporte certaines réponses mais qui engendre de nouvelles interrogations.

Ce sont des pièces auxquelles le public n’avait pas accès, mais que la police a décidé de divulguer. Dans la soirée du 21 mars, les forces de l’ordre de la ville de Tempe ont pris la décision de diffuser sur leur compte Twitter certaines images de l’accident de circulation qui a causé la mort d’une piétonne, percutée par une voiture autonome appartenant à Uber alors qu’elle traversait hors d’un passage piéton.

La vidéo, longue de 22 secondes, montre deux séquences : la première est tirée d’une caméra braquée vers l’extérieur, permettant de suivre la progression de la voiture sur la route. La seconde montre l’intérieur du véhicule et l’attitude de la personne qui est derrière le volant — il est exigé la présence d’un conducteur capable de reprendre la main à tout moment dans le cadre des tests sur les voitures autonomes.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ

— Tempe Police (@TempePolice) March 21, 2018