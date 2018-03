L'application aux filtres cultes teste actuellement un bouton de partage, qui offre la possibilité d’intégrer des publications du fil d’actualité directement dans les Stories. Une fonctionnalité qui n'est pas sans rappeler ce qui fait la sève de Twitter.

Après avoir marché sur les plates-bandes de Snapchat et ses stories, Instagram lorgne désormais sur Twitter, et plus particulièrement sa fonction « retweet ». D’après nos confrères de TechCrunch, la plateforme aux filtres cultes testerait actuellement une fonctionnalité équivalente mais adaptée à son interface, qui permettrait de partager n’importe quelle publication du fil d’actualité sur les Stories.

Des faits confirmés par Instagram, qui précise que le test est pour le moment limité à un groupe réduit d’usagers. « Nous testons toujours des moyens de faciliter le partage d’un moment avec des amis sur Instagram », a également déclaré le porte-parole de la firme.

Toujours plus viral

Concrètement, cette fonction sera accessible via un nouveau bouton. Et l’utilisateur n’aura pas à se contenter de simplement partager une publication brute sur sa Story. Il pourra, à sa guise, personnaliser l’affichage en y ajoutant par exemple un texte.

De l’autre côté, les abonnés qui auront flashé sur un post via une Story n’auront qu’à appuyer sur le bouton « see post » pour afficher la publication intégrale sur l’écran de leur téléphone.

D’aucuns relèveront sans doute cette fonctionnalité de l’ordre du gadget, dans la mesure où il était déjà possible de partager des posts en passant par des plateformes annexes comme Regram. Et pourtant, cette petite nouveauté (même si elle n’en a pas tellement une) contribue pleinement à l’aspect viral dont Instagram s’enveloppe pour mieux distancer Facebook, Snapchat, Twitter et tutti quanti.

Une chance pour les influenceurs et les marques

Théoriquement, grâce à ce bouton partage, les publications devraient gagner encore davantage en visibilité, puisque relayées par infiniment plus d’utilisateurs. Chose qui devrait d’autant plus profiter aux influenceurs, qui ont fait du réseau d’images leur terrain de jeu privilégié. Aussi, il est fort à parier que les partenariats entre eux et les marques vont passer à une vitesse bien supérieure.

Et pour tous ceux qui n’ont pas très envie de voir leurs posts les plus intimes intégrés à toutes les Stories du coin, pas de panique, Instagram a pensé à tout. Il sera fort heureusement possible d’empêcher les autres utilisateurs de partager vos posts via les paramètres.