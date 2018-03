Nelly Lesage - il y a 4 heures Tech

Google a dévoilé sa nouvelle application Just a Line, qui permet de faire des dessins en réalité augmentée. Le service s'intègre aux expériences proposées par l'entreprise avec ARCore.

Après une série d’applications dédiées à la photographie, Google s’intéresse désormais à la réalité augmentée dans un nouveau service dévoilé le 20 mars 2018. Baptisée « Just a Line », cette application fait partie des expériences annoncées par Google avec ARCore, sa suite d’outils destinée à la réalité augmentée sur Android.

« Just a Line est une application qui vous permet de faire des dessins simples en réalité augmentée, puis de partager votre création dans une courte vidéo. Touchez l’écran pour dessiner, puis appuyez sur enregistrer et partagez ce que vous faites avec #justaline », écrit Google sur le site de l’application.

En open source sur GitHub

L’application, dont Google met à disposition le code en open source sur GitHub, vous permet en effet de dessiner des lignes blanches dans les airs. Le résultat visible à l’écran n’est pas sans rappeler les filtres disponibles sur Snapchat.

Le service s’inspire de Tilt Brush, une autre application imaginée par Google pour la réalité virtuelle, qui ressemble à une sorte de Paint futuriste et en 360°. Là où Tilt Brush ne fonctionne qu’avec les appareils équipés pour la VR, Just a Line présente l’intérêt d’être plus accessible.

Pour utiliser cette application, il vous faut un smartphone capable de prendre en charge ARCore, comme le Google Pixel 2, le OnePlus 5, le Zenfone AR, le LG V30 ou l’un des derniers modèles Galaxy de Samsung.