L'affaire Cambridge Analytica, qui implique directement Facebook, rappelle que les membres d'un réseau social ont tout intérêt à savoir et vérifier quelles applications ont accès à leurs données. Voici la marche à suivre pour les principaux services, si vous souhaitez faire cette vérification.

La manière dont Facebook gère les informations privées de ses membres est une nouvelle fois remise en question. Le 19 mars 2018, le Guardian et le New York Times révélaient que Cambridge Analytica, une entreprise d’analyse de données, a aspiré les données personnelles d’utilisateurs de Facebook, sans se soucier de leur consentement. L’accès dont elle bénéficiait a été révoqué.

Dans cette affaire, ce sont des données personnelles d’utilisateurs qui ont été siphonnées — y compris des éléments comme la localisation, la liste d’amis, ou leurs appréciations sur le réseau social. Cet incident, dont toutes les répercussions ne sont pas encore connues, et qui pourrait être l’une des plus graves crises impliquant le site communautaire, doit être une occasion de faire un peu d’hygiène numérique.

En effet, il est important de savoir quelles sont les applications qui ont accès à vos comptes sur les réseaux sociaux.

Il ne s’agit pas de dire que ces accès sont illégitimes — les permissions accordées répondaient probablement à un besoin à un instant t. Mais il est possible que certains feux verts accordés il y a maintenant quelques années ne devraient plus l’être, parce que vous ne vous servez plus de ces services ou applications. Ou parce que vous avez retenu une alternative qui à vos yeux est meilleure.

Dans ce guide, vous saurez comment contrôler et, le cas échéant, supprimer les accès qui sont actuellement actifs sur les principaux réseaux sociaux et comptes en ligne (Facebook, Twitter, Google et LinkedIn). Vous vous rendrez peut-être compte que certaines liaisons n’ont pas lieu d’être et qu’il est grand temps de refermer la porte. En effet, cette vérification revêt un enjeu de sécurité informatique.

Facebook Sur Facebook

Pour voir les applications auxquelles vous avez donné accès à votre compte sur Facebook, rendez-vous dans vos paramètres.

Sélectionnez Applications dans le menu déroulant situé à gauche de l’écran.

Les applications auxquelles Facebook peut accéder s’affichent sous le nom « Connecté avec Facebook ».

En cliquant sur l’icône en forme de crayon qui accompagne chaque logo, vous aurez accès à différents paramètres.

Vous pouvez alors consulter et choisir les informations que vous communiquez à l’application en question (votre profil public, votre liste d’amis…).

Google Sur Google

Pour afficher les applications ayant accès à votre compte Google, il suffit d’aller dans « Mon compte » depuis la vignette affichée en haut à droite de l’écran.

Dans Connexion et sécurité, vous pouvez cliquer sur les « Applications ayant accès au compte ».

Sous les applications concernées, vous pouvez choisir de les gérer.

C’est alors le moment de vérifier quels droits d’accès vous avez choisi de leur accorder (par exemple, les informations de base relatives au compte) ainsi que la date à laquelle cet accès a été accordé.

Twitter Sur Twitter

Les applications auxquelles vous avez accordé un accès sur Twitter sont listées dans les paramètres de votre compte.

Sélectionnez l’onglet Applications. Vous serez alors face à la liste des applications qui peuvent accéder à votre compte Twitter.

Vous pouvez consulter les permissions accordées (par exemple, lecture, écriture et messages privés) et la date de cette approbation.

Il est également possible de révoquer l’accès à ces applications.

LinkedIn Sur LinkedIn

Afin de consulter la liste des applications ayant accès à vos données sur LinkedIn, rendez-vous dans vos « Préférences et confidentialité », accessibles sous la vignette de votre compte en haut à droite de l’écran.

Dans l’onglet Compte, sélectionnez l’option « Partenaires et services ».

Vous accédez alors aux « Services autorisés » afin de gérer leur partage de données.

Il est alors possible de supprimer les services auxquels vous avez donné accès à vos informations .