Le constructeur chinois Oppo a dévoilé ses nouveaux smarpthones haut de gamme, à savoir les R15 et R15 Dream Mirror Edition. Deux modèles eux-mêmes très inspirés par l'iPhone X d'Apple et qui préfigurent, à n'en douter, le très attendu OnePlus 6... esthétiquement parlant du moins.

À quoi pourra bien ressembler le OnePlus 6 ? Sans vouloir jouer les madame Irma, la présentation des Oppo R15 et R15 Dream Mirror Edition hier en Chine pourrait bien nous délivrer quelques précieux indices. En effet, OnePlus s’inspire allègrement des designs de ceux de sa maison mère, Oppo.

Jugez plutôt : le OnePlus 5 ressemblait déjà énormément au Oppo R11 quand le OnePlus 5T, lui, n’étant pas sans rappeler le R11S. On peut donc parier sans trop se mouiller que le OnePlus 6 marchera dans les traces de ses aînés et renverra directement aux R15 et R15 DME, si ce n’est sur l’aspect technique, au moins d’un point de vue design. Reste à analyser ces deux derniers modèles, qui, sans réelle surprise, ressemblent beaucoup à un certain iPhone X…

L’encoche, le nouveau dada des smarpthones

Aussi, les deux smartphones bénéficient d’un écran OLED 19:9 de 6.28 pouces (résolution de 1080 x 2280) avec une encoche, qui rappelle inexorablement le dernier né d’Apple. Ils tourneront sur Android 8.1.

Le R15 est doté d’un processeur Mediatek Helio P60, de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’une batterie de 3450 mAh. Il est également muni d’un double capteur photo (16 et 5 MP) à l’arrière et d’un capteur de 20 MP à l’avant.

Le R15 Dream Mirror Edition, mieux équipé, dispose d’un processeur Snapdragon 660 avec 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 3400 mAh. Il jouit d’un double capteur photo de 16 et 20 MP à l’arrière et un capteur de 20 MP à l’avant.

Les deux téléphones proposent également un mode portrait avec simulation de flou d’arrière-plan à l’arrière comme à l’avant. Sans oublier le déverrouillage facial ainsi qu’un capture d’empreinte digitale dorsal parmi ses autres fonctionnalités.

Une alternative esthétique

Les deux modèles seront mis en vente en Chine le 1er avril, aux tarifs respectifs de 3 000 et 3 300 yuans (soit l’équivalent de 385 et 425 euros). On ne saurait dire s’ils seront également distribués sur le Vieux-Continent, mais au fond qu’importe : si le OnePlus 6 leur ressemble autant qu’on l’imagine, il en sera de facto l’alternative idéale — esthétiquement parlant, encore une fois. Reste plus qu’à attendre la date de sortie du fameux appareil, encore inconnue à ce jour.