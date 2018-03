En plus de la citadine Leaf, Nissan va produire un SUV 100 % électrique, promettant même des performances à la hausse.

À l’instar de Renault, Nissan possède un petit wagon d’avance sur le marché des voitures 100 % électriques. Il commercialise déjà un véhicule, en l’occurence la Leaf dont c’est déjà la deuxième génération. Mais le constructeur se doit de communiquer sur le futur à une époque où tout le monde s’y met en promettant monts et merveilles. C’est précisément ce qu’il a fait par l’intermédiaire de Mamoru Aoki, patron de Nissan Design Europe, dans les colonnes d’Autocar. En résumé, le message est le suivant : avec la Leaf, nous n’avons encore rien vu.

La course au SUV

« Bien sûr que nous avons la Leaf, mais je pense que le modèle de production tiré du concept IMx va être une sacrée avancée » souligne d’abord l’intéressé.Avec cette simple phrase, il confirme que Nissan s’apprête à lancer un SUV 100 % électrique, tiré d’un prototype prometteur dévoilé lors du salon automobile de Tokyo en octobre dernier. Prometteur, car il revendique une autonomie de 600 kilomètres grâce à des batteries installées sur le plancher (une conception rappelant celle des véhicules Tesla). Le design se veut des plus futuristes avec des angles très marqués, mais, apparemment, cela n’effraie pas la firme japonaise.

Sur ce point, Mamoru Aoki précise que l’IMx « ne possède pas un look masculin ou une apparence massive » par rapport aux équivalents du marché actuel. Il ajoute, « L’extérieur est très japonais dans les détails — expressif, mais très épuré ». Mais c’est davantage sur l’intérieur qu’il insiste, « L’habitacle est beaucoup plus grand que celui d’un véhicule conventionnel, car il y a beaucoup plus d’espace à utiliser grâce au plancher plat accueillant les batteries. L’écran de bord est également déporté sur la droite, car le système dédié à la ventilation, au chauffage et à l’air conditionné se trouve sous le capot ». En somme, le SUV électrique s’appuie sur un gain de confort induit d’une optimisation de l’espace supplémentaire offert par la motorisation électrique.

Pour le moment, on ne sait pas quand sortira la déclinaison grand public du IMx et on ne connait pas non plus les modifications qui seront apportées au concept. Mais Nissan avance dans la bonne direction.