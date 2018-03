Apple a convié la presse à une nouvelle conférence calée au le 27 mars 2018. Il sera surtout question d'éducation mais pourquoi pas en espérer quelques surprises hardware ?

Le 27 mars, à Chicago, Apple tiendra une conférence. On sent l’engouement grimper à vue de nez alors même que les regards des aficionados de la marque étaient jusqu’alors portés sur la prochaine WWDC. La thématique évoquée par Apple sera clairement l’éducation. L’invitation envoyée à la presse ne laisse que peu de doute : ceci étant, on peut quand même espérer quelques annonces hardware à même d’offrir de nouveaux outils.

Des annonces hardware ?

« Rejoignez-nous pour découvrir de nouvelles idées créatives pour les enseignants et les élèves », indique l’invitation. De toute évidence, Apple y présentera des solutions logicielles à même de renforcer ses ambitions dans le domaine éducatif, au sein duquel il est déjà très impliqué à diverses échelles (des réductions pour les étudiants et le corps enseignant, des programmes de formation dans des ateliers organisés à l’Apple Store, des cours de programmation, etc.). On s’attend notamment à de longues minutes de présentation de l’environnement de développement ClassKit, permettant par exemple de créer des applications d’évaluation (le futur des examens ?).

Le fait que le carton d’invitation soit écrit à l’Apple Pencil évoque des annonces côté hardware. D’autant que des bruits de couloir insistants mentionnent un iPad et un MacBook Air plus abordables qu’ils ne le sont aujourd’hui. Soit des produits qui correspondent parfaitement à la cible de l’événement : des étudiants qui cherchent un outil de travail à la fois performant et plus accessible financièrement.

L’écriture à l’Apple Pencil suggère aussi la présentation d’un nouvel iPad Pro, lui aussi dans les rumeurs, voire peut-être d’une deuxième génération du stylet en lui-même. En bref, tout est possible : nous vous donnons rendez-vous le 27 mars pour découvrir tout cela sur Numerama.