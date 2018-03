Evan Blass, journaliste spécialisé pour ses leaks du marché mobile, nous montre le HTC U12+, flagship du constructeur taïwanais n'ayant pas cédé aux sirènes de l'encoche.

En 2018, le portrait robot du smartphone dispose d’une encoche. Mais il existe encore des irréductibles Gaulois. Il y a d’abord Samsung, qui n’a pas posé genou à terre avec ses S9 et S9+. Et il devrait y avoir aussi HTC, dont le U12+ nous est présenté par Evan Blass, journaliste de Venture Beat connu pour ses indiscrétions. Citant des sources proches du constructeur, l’intéressé détaille donc le flagship qui viendra prendre la succession du U11+, sachant que le U12 pourrait bien ne pas apparaître au catalogue, la volonté de HTC étant avant tout de concurrencer le S9+ à compter du mois de mai.

Faire tomber le S9+

« Le joyau de la couronne » tel que le décrit Evan Blass prendrait donc la forme d’un smartphone arborant un écran bord à bord de 6 pouces doté d’une résolution WQHD+ (2960 × 1440 pixels), contre 6,2 pour le S9+, et sans encoche décriée malgré la présence d’un doubleur capteur photo à l’avant (8 millions de pixels). À l’arrière, on retrouverait deux caméras disposées horizontalement — une de 16 et une de 12 millions de pixels — et un capteur d’empreinte digitale pour le déverrouillage — il serait situé en dessous du flash. On remarquera un design très sobre voire un peu trop sage, bien que typé haut de gamme et certifié IP68 (résistance à la poussière et à l’eau).

Dans ses entrailles, le HTC U12+ serait alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 845, épaulé par 6 Go de RAM, un stockage interne de 64 ou 128 Go (extensible via microSD) et une batterie de 3420 mAh. Le tout permettrait de faire tourner aisément Android Oreo et la surchouche HTC. Sans oublier la version 2.0 de la technologie Sense permettant d’activer certaines fonctions en pressant le téléphone ou encore la reconnaissance faciale Face Unlock (toujours sans encoche). En bref, tout pour se faire une place sur le terrain des rares téléphones notchless.