Vous êtes à la recherche d’un smartphone performant avec un bon rapport qualité/prix ? Aujourd’hui le Xiaomi Mi A1 passe sous la barre des 200 euros avec le code promo : FR183156.

Le Xiaomi Mi A1 dispose d’un design soigné. Il est équipé d’un écran Full HD de 5,5 pouces lumineux avec un bon contraste, d’un SoC Snapdragon 625 couplé à 4 Go de mémoire vive qui assure des performances correctes dans la plupart des situations, 64 Go de stockage interne, un double capteur dorsal de 12 mégapixels et un capteur frontal de 5 mégapixels qui prenne des clichés d’une qualité dans la moyenne des smartphones de cette gamme de prix et une batterie de 3 080 mAh qui procure une belle autonomie.

Grande première pour Xiaomi, ce smartphone est sous Android Stock et bénéficie des mises à jour de Google par le biais d’Android One.

Pourquoi nous vous recommandons ce produit ?

C’est le premier smartphone Xiaomi à disposer d’Android Stock

Ses caractéristiques sont plus que correctes pour cette gamme de prix

Grâce aux mises à jour via Android One, le smartphone reçoit très régulièrement des mises à jour

