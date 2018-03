Le Raspberry Pi 3 s'offre une petite amélioration en ce début d'année 2018.

La fondation Raspberry ne cesse de mettre à jour, année après année, son incroyable petit ordinateur. Bon à tout faire dans la mesure où vous ne lui demandez pas des tâches qui ont besoin d’une puissance de calcul colossale, le Raspberry Pi est aussi une porte d’entrée efficace vers la programmation informatique et plus généralement, le bidouillage. La version Model B+ du Raspberry Pi 3 fraîchement annoncée améliore les entrailles de la bête en proposant notamment du Wi-Fi sur deux bandes (2,4 Ghz et 5 Ghz) et du Bluetooth 4.2.

Dans le détail, voilà les améliorations communiquées par Raspberry :

Processeur Cortex ARM-A53 64 bits quadruple cœur cadencé à 1,4 Ghz

Wi-Fi double bande 802.11ac

Bluetooth 4.2

Alimentation par le port Ethernet (POE)

Amélioration du boot via réseau (PXE) et stockage de masse

Amélioration de la dissipation thermique

Bref, des changements qui peuvent paraître mineurs, mais qui sont tout de même bienvenus en 2018. Le module Wi-Fi double bande était par exemple très demandé. Le prix du Raspberry Pi, lui, ne change pas : c’est toujours 35 $ et quelques euros en plus sur les boutiques partenaires.