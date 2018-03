Apple a donné les dates de sa Worldwide Developers Conference, durant laquelle nous saurons tout sur iOS 12 et le prochain macOS.

Apple tiendra sa Worldwide Developers Conference du 4 au 8 juin 2018 à San José (Californie). Pendant l’événement, la firme de Cupertino se focalisera sur ses systèmes d’exploitation : iOS 12, déjà très discuté, le futur macOS ainsi que tvOS et watchOS.

Compte tenu des rumeurs qui bruissent depuis plusieurs semaines et du copieux menu auquel nous avions eu droit l’an dernier (présentation de l’iPad Pro 10,5 pouces avec écran 120 Hz et annonce du HomePod), on peut aussi envisager quelques nouveautés hardware susceptibles de plaire, surtout si les bruits de couloir sont avérés.

Du software et du hardware ?

Apple pourrait ainsi redonner un petit coup de fouet à sa gamme iPad avec un nouveau modèle au prix doux, encore plus que celui vendu à l’heure actuelle. La WWDC 2018 sera peut-être aussi l’occasion d’introduire un iPad équipé de la technologie Face ID, ce qui permettrait à la tablette d’abandonner le bouton Home, d’arborer un écran bord à bord et de s’offrir les Animojis. Un produit dont on parle depuis l’annonce de l’iPhone X, objet qui donne le la des futurs designs d’Apple.

Mais c’est davantage sur la famille des MacBook que les indiscrétions se sont concentrées récemment. On parle ainsi d’un ordinateur portable là encore très abordable par rapport à ce que nous connaissons d’habitude. Dans le même ordre d’idée, certains supposent qu’un HomePod, toujours pas disponible chez nous, plus petit et moins cher arriverait cette année.

Du côté d’iOS 12, il faudra s’attendre à ce qu’Apple discute davantage sécurité et stabilité, beaucoup moins nouvelles fonctionnalités marquantes. On peut quand même espérer l’arrivée des applications universelles pouvant fonctionner sur iPad, iPhone et MacBook.