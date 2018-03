Nelly Lesage - il y a 4 heures Tech

Icon, une startup texane, a dévoilé le premier exemplaire de ses maisons imprimées en trois dimensions. Le logement requiert une impression de 24 heures maximum. L'entreprise souhaite en imprimer 100 unités au Salvador.

Apis Cor, une startup de San Francisco, n’est pas la seule à pouvoir se vanter d’avoir imprimé une maison en trois dimensions, et en vingt-quatre heures. À Austin, dans le Texas, une entreprise baptisée Icon a fait de même en faisant sortir de terre une habitation grâce à la technologie de l’impression 3D.

La maison en question occupe une surface d’environ 60 mètres carrés, en plain pied. Elle a été construite en ciment, avec un délai d’impression ne dépassant pas 24 heures.

60 mètres carrés, imprimés en un jour

Le prototype de ces futures maisons a été dévoilé à l’occasion du Festival SXSW, organisé en ce mois de mars 2018 à Austin. L’impression de la maison, réalisée à l’aide de l’imprimante Vulcan, représente un coût de 10 000 $ ; Icon souhaiterait faire baisser ce montant à 4 000 $ par maison.

À l’intérieur de l’habitacle, on trouve un salon, une chambre et une salle de bain. Icon a préféré opter pour le ciment pour la structure de cette maison, afin de rassurer ses futurs habitants sur d’éventuelles inquiétudes concernant sa robustesse.

100 unités à imprimer au Salvador

Icon entend ainsi contribuer à lutter contre le mal logement. Selon les observations du WRI Ross Center for Sustainable Cities, le manque de logement adéquats et sécurisés concerne 330 million de ménages urbains — un nombre qui pourrait atteindre 440 millions de ménages d’ici 2025.

La startup a désormais l’intention de construire 100 maisons avec ce procédé, destinées aux habitants du Salvador, au cours de l’année 2019. Ce projet sera réalisé en partenariat avec New Story, une organisation à but non lucratif qui construit des habitations à Haïti, en Bolivie et au Salvador.

Icon termine désormais une série de tests sur ses matériaux, et emportera bientôt son imprimante Vulcan au Salvador pour entamer les premières impressions sur place. Par la suite, la société a l’intention de construire des maisons sur le territoire des États-Unis.