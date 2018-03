Depuis le 13 mars, les clients et les clientes du service de VTC Chauffeur Privé ont la possibilité de démarrer une commande depuis Google Maps, le service de cartographie de la firme de Mountain View.

Quel service de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ou de covoiturage n’a pas encore signé de partenariat avec Google Maps pour figurer dans l’outil de cartographie en ligne ? Après Uber en 2014 et BlaBlaCar en 2017, c’est au tour de la plateforme Chauffeur Privé de signer avec la firme de Mountain View pour permettre aux internautes de commander un véhicule directement depuis l’application.

« Désormais, les utilisateurs auront directement accès, depuis Google Maps, au temps de trajet et au prix d’une course Chauffeur Privé. D’un simple clic, ils seront redirigés vers l’application Chauffeur Privé avec leur course déjà paramétrée, qu’ils pourront alors valider en un clic », annonce l’entreprise , qui revendique au passage la deuxième place du podium des solutions de VTC les plus utilisées en zone urbaine.

Pour accéder à Chauffeur Privé depuis Google Maps, il vous suffit de renseigner votre lieu de destination puis, à la rubrique VTC, vous aurez Chauffeur Privé qui sera proposé en alternative à Uber. Le service vous indiquera le temps de trajet estimé — c’est le même que si vous rouliez avec votre propre voiture, forcément — et les gammes de prix selon le véhicule demandé.

Il est à noter que l’intégration de Chauffeur Privé dans Google Maps ne permet que de procéder aux étapes préliminaires de la commande du VTC. À un moment, l’outil de cartographie vous invitera à ouvrir l’application adéquate — on part du principe que vous l’avez déjà installée sur votre smartphone, si vous privilégiez ce service de VTC — afin de finaliser la demande de transport.