Vous êtes à la recherche d'une télévision performante à prix réduit ? Aujourd'hui, la TV 4K HDR Philips 50PUS6262 est à 470 euros sur TopAchat avec le code promo ET-VOILA.

Si vous attendez une offre promotionnelle pour dénicher une télévision 4K à un meilleur prix, cette promotion est peut-être l’occasion que vous attendiez.

Les télévisions connectées Philips ont un petit quelque chose qui les différencient de cette marée de télévisions que l’on retrouve sur le marché : Ambilight. Loin d’être uniquement une appellation marketing pour vous faire mettre la main à la poche, Ambilight est une technologie qui permet d’avoir une meilleure immersion dans vos jeux ou dans vos séries grâce à de multiples LED présentes derrière l’écran qui adaptent leurs couleurs en fonction des contenus lus sur la TV.

Sinon, la Philips 50PUS6262 dispose de tout ce que l’on pourrait attendre sur une télévision en 2018 : elle dispose d’une définition 4K, est compatible HDR Plus et dispose d’un système SmartTV complet (Netflix, Youtube, VoD, Miracast, etc).

Pourquoi nous vous recommandons ce produit ?

4K, HDR, Smart TV, un must-have en 2018

La technologie Ambilight est un vrai plus

Il y a bouton Netflix sur la télécommande (= certifié Netflix 4K HDR sur l’app native)

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.