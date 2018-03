Numerama se lit désormais aussi sur Flipboard. Pour vous, nous avons conçus 8 magazines thématiques. Il ne vous reste plus qu'à faire votre sélection !

En phase avec notre volonté d’amener Numerama où nos lectrices et nos lecteurs souhaitent nous lire, nous annonçons aujourd’hui la disponibilité de plusieurs magazines sur l’application Flipboard, disponible sur iOS et Android. Si ce nom vous dit quelque chose, c’est tout à fait normal : Flipboard est l’une des premières applications d’actualités qui a fait le pari de transformer les flux RSS austères en de beaux magazines conçus pour les interfaces tactiles. Dès la sortie de l’iPad 2, l’application rencontre un immense succès qui lui a collé au code.

Disponible depuis sur Android et déclinée sur smartphone ou sur le web, elle reste, 8 ans après sa création, une référence adoptée par des millions d’utilisateurs. C’est donc pour nous une occasion double : proposer nos articles, enquêtes, reportages, guides et analyses à un autre lectorat et offrir à notre lectorat actuel une première version « application native » de Numerama sur un support conçu pour la lecture sur des écrans tactiles.

Nos magazines sur Flipboard

Pour ce lancement en tant qu’éditeur certifié, nous vous proposons 8 magazines thématiques, plus ou moins larges.

Vous n’avez besoin que d’un compte Flipboard pour vous abonner à nos magazines thématiques. Vous pouvez également suivre notre média dans son intégralité sur la plateforme. Si vous avez manqué les deux liens précédents, tout se passe ici.

N’hésitez pas à nous partager en commentaire les thèmes que vous souhaiteriez voir apparaître dans des magazines dédiés sur Flipboard : nous serons ravis de faire correspondre cette aventure à vos envies de lecture.