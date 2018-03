Aujourd'hui, le OnePlus 5T est disponible à 399 euros au lieu de 499 euros avec le code promo FR183302.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Sorti il y a peu, le OnePlus 5T est le nouveau fer-de-lance de OnePlus, qui fait suite au OnePlus 5. Par rapport à son prédécesseur il intègre un nouvel écran borderless et un meilleur appareil photo.

Ce tout nouveau smartphone commercialisé avec un très bon rapport qualité/prix est aujourd’hui à un prix encore plus avantageux avec le code promo : FR183302.

Le OnePlus 5T est équipé d’un écran de 6,01 pouces borderless, d’un SoC Snapdragon 835 cadencé à 2,45 GHz, de 6 Go de mémoire vive, de 64 Go de stockage, d’un appareil photo avec un double capteur dorsal de 16 et 20 mégapixels et un capteur frontal de 16 mégapixels et d’une batterie de 3300mAh.

Pourquoi nous vous recommandons ce smartphone ?

C’est l’une des solutions les plus performantes sur Android

Un bel écran AMOLED pour moins de 400 euros

Entièrement en français et compatible avec toutes les bandes de fréquence 4G

Il est aujourd’hui disponible pour 399 euros avec le code promo : FR183302. Il est également disponible en version noire 128 Go & 8 Go de RAM à 480 euros (au lieu de 559 euros) avec le code promo : FR1839003 (aussi en coloris rouge pour le même prix avec le même code promo).

