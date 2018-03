Les réductions sur les forfaits téléphoniques riment cette année avec le mois de mars. Trois opérateurs jouent à celui qui aura le forfait sans engagement au pix le plus bas.

Les opérations commerciales sur les forfaits mobiles se retrouvent toujours sur notre guide général dédié aux offres des opérateurs ou dans notre désormais fameuse rubrique « bons plans ». Cela dit, en mars 2018, la guerre de l’offre la moins chère est déclarée chez les opérateurs et il serait dommage de passer à côté. On trouve en effet, au même moment, trois opérations chez Bouygues, SFR et Orange.

En réaction aux promotions de ses concurrents, Bouygues propose l’une des offres les plus intéressantes du moment : 20 Go de données et 1 Go en Europe pour 1,99 euros par mois pendant 1 an. Le forfait passe ensuite à 24,99 euros par mois et les données mensuelles passent à 50 Go (dont 10 utilisables en Europe). Le tout, sans engagement.

le forfait 30 Go est à 5 € par mois à vie. Sosh propose une promotion sur son forfait 40 Go qui passe à 9,99 euros pendant 1 an avec le code promo CHICHI.

Quel forfait en promo pour quel usage ?

Autant dire que vous avez l’embarras du choix pour changer de forfait en mars. Le plus avantageux et qui vous reviendra à 24 € pour un an reste celui de Bouygues Telecom, comprenant un stock de données suffisant pour un usage « lambda » d’un smartphone. Avec ses 40 Go de données par mois en France et en Europe, le forfait Sosh, sur l’excellent réseau Orange, est à coup sûr le plus intéressant pour les voyageurs.

Enfin, celles et ceux qui ne souhaitent pas s’embêter à changer de forfait au gré des promotions pourraient apprécier l’offre de SFR qui n’expire pas. Si la Terre est toujours là, dans 56 ans, vous pourriez toujours avoir cette offre RED (qui sera, on l’espère proposée en 19G+).

C’est donc pile le bon moment pour changer de forfait, d’autant que la procédure pour conserver son numéro est très simple : composez simplement le 3179 avec le numéro que vous souhaitez transférer et renseignez-le ensuite au moment de l’achat.