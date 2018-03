Il est possible de vous trouver sur Facebook en entrant uniquement votre numéro de téléphone. Une fonctionnalité qui peut être pratique ou intrusive : par chance, vous pouvez maîtriser son fonctionnement et sa portée. Voici comment.

Pourquoi Facebook fait-il cela ?Quand vous vous inscrivez à un service qui vous demande votre numéro de téléphone, il y a fort à parier qu’il agisse ainsi pour vous permettre de vous retrouver plus facilement avec un identifiant connu a priori de tous vos proches. À la création d’un compte, bien souvent, un service va vous demander un accès à vos contacts pour vous suggérer des amis déjà sur la plateforme : en arrière-plan, il s’occupe de faire correspondre les numéros qui sont déjà sur sa base de données avec ceux qu’il trouve dans votre annuaire personnel. Il peut faire la même chose avec votre adresse e-mail.

Le meilleur annuaire inversé mobile est … Facebook !

Tapez le numéro de portable de n'importe qui dans la barre de recherche sans espace et … tadaa ! Merci qui ? Merci la protection de la vie privée ! #rgpd pic.twitter.com/F7CuRReCCR — Jean-François Pillou (@jeffpillou) March 7, 2018

Pourquoi Facebook agit-il comme un annuaire inversé ?

Cela permet deux choses en pratique : vous permettre de faire vos premiers pas sur un service sans être seul et vous donner l’opportunité d’être contacté par de nouvelles personnes qui rejoindraient le service. Du côté de l’éditeur, c’est aussi un avantage puisqu’il vous donne l’occasion de participer à la viralité de son produit auprès de vos proches qui n’y seraient pas et rassure celles et ceux qui arrivent après avec votre présence. Votre numéro de téléphone permet aussi, éventuellement, de sécuriser votre compte avec la double authentification quand les autres méthodes ne sont pas disponibles (clefs U2F, générateur de code…)

La fonctionnalité d’annuaire inversée, anodine la plupart du temps, a été pointée du doigt dans le cas de Facebook. Il est vrai que lorsqu’un réseau devient aussi peuplé et utilisé, ce qui pourrait passer pour une fonctionnalité pratique peut rapidement devenir un souci. Et il est vrai que, par défaut, les paramètres de confidentialité de Facebook sont réglés pour faire en sorte que vous puissiez être retrouvés sur la plateforme avec votre numéro de téléphone. Cela en fait donc un annuaire inversé puissant et il faudrait être naïf pour penser que seuls vos contacts proches ont votre numéro de téléphone.

Comment désactiver la recherche par numéro de téléphone

Par chance les paramètres de confidentialité de Facebook sont bien faits et il est vraiment simple de désactiver cette option si vous n’en voulez pas.

Allez dans Paramètres en haut à droite.

Cliquez sur Confidentialité.

Réglez les options relatives à la découverte de votre profil avec votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.

Profitez-en pour faire un tour sur les autres paramètres pour les régler à votre convenance.

Bien entendu, il n’appartient qu’à vous de décider si vous souhaitez activer cette option ou non. Toute la question est, au fond, d’être au courant qu’elle existe et de savoir comment elle fonctionne précisément.