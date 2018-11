Vous hésitez à faire le saut du papier à l'écran en cette fin d'année 2018 ? Du Kindle Oasis au Kobo Aura, l'offre de liseuses électroniques permet aujourd'hui de répondre à des besoins différents. Pour faire votre choix, suivez le guide.

L’autrice de cet article est une passionnée de lecture. Elle ne vous conseillerait pas ces liseuses sans vérifier que leurs caractéristiques promettent une expérience agréable. Il y a plus d’un an, elle a elle-même fait le saut du papier à l’écran avec le Kindle Oasis.

Vous voulez poser une liseuse électronique au pied du sapin le 25 décembre prochain ? Encore faut-il savoir quels modèles correspondent à vos envies (ou celles de la personne que vous comptez gâter). Depuis la genèse des premières liseuses, le marché s’est enrichi d’une grande diversité de modèles.

Offrir ou investir dans un lecteur de eBooks peut revêtir des allures de casse-tête. Le choix dépend de votre expérience de lecteur. Mais que vous ayez déjà goûté au plaisir de la lecture sur un écran, ou que vous vous apprêtiez à délaisser le papier pour faire ce grand saut, il n’est pas toujours aisé de savoir quelle liseuse est faite pour vous.

Un rapide tour d’horizon du secteur permet de classer l’offre existante en 3 catégories. La première s’adresse aux lectrices et lecteurs qui veulent retrouver dans une liseuse une expérience sensible comparable à celle du livre papier, et des fonctionnalités avancées.

Viennent ensuite les liseuses intermédiaires, devenues des valeurs sûres au fil des années. Enfin, les néophytes apprécieront de prendre peu de risques en optant pour des modèles simples, qui offrent néanmoins une première expérience de lecture sur écran satisfaisante.

Le haut du panier Pour lire presque comme sur du papier

Kindle Oasis

Le fer de lance d'Amazon

En 2017, Amazon a célébré les dix ans du Kindle, sa liseuse historique, avec une nouvelle version du modèle Oasis. Après quelques semaines d’utilisation, nous avions pu constater les qualités de son écran 7 pouces, sa tenue agréable en main, son élégance et son poids plume.

Intégralement dédié à la lecture — oubliez les mails et les notifications –, le Kindle Oasis est un choix intéressant pour celles et ceux qui ont déjà l’habitude de lire sur une liseuse, et aimeraient monter en gamme et profiter de l’option de l’étanchéité.

Le prix de la liseuse risque de rebuter les débutants, bien que l’appareil ait été pensé pour permettre une adaptation rapide du livre papier à l’écran. Avec un budget de 250 € (pour la version 8 Go), le Kindle Oasis reste une liseuse haut de gamme.

Kobo Forma

La lecture en mode portrait

La Kobo Forma marche clairement sur les plates-bandes du Kindle Oasis. Difficile de ne pas penser à cette concurrente en regardant la liseuse haut de gamme de Kobo. L’objet associe à un grand écran 8 pouces la possibilité de le manier dans tous les sens. Le bord le plus épais peut-être tenu de la main droite ou de la gauche, selon votre préférence.

Petit plus : vous pouvez y lire en mode paysage, si vous le souhaitez. L’expérience rapproche sans doute plus l’objet d’un smartphone que d’un livre papier : si vous n’êtes pas réfractaire à cette fantaisie, la légèreté de la Forma devrait vous séduire. Vous pouvez l’utiliser dans votre salle de bain ou la plage grâce à sa protection HZO.

Le système ComfortLightPro permet enfin de lire en soirée, lorsque votre sommeil peut souffrir d’une exposition tardive à certaines lumières. La Kobo Forma est vendue au prix de 280 euros.

Kobo Aura One

Le plus grand écran du marché

La Kobo Aura One est une alternative à considérer si vous visez le haut du panier des liseuses numériques. Avec une prise en main aérienne et un design en sobriété, le look de la Kobo Aura One s’offre un dos à picot qui évitera probablement quelques glissades imprévues.

Si vous lisez en milieu aquatique, vous n’aurez pas de souci à vous faire puisque l’appareil peut être submergé sans endommagement. Le best-seller de Kobo s’offre enfin, pour les plus pointilleux, un mode nuit qui élimine la lumière bleue. Il devrait plaire à celles et ceux qui veulent lire avant de s’endormir.

Les valeurs sûres Pour bouquiner sans fioritures

Kindle Paperwhite

Le classique indémodable

La liseuse phare d’Amazon s’est offert une refonte en 2018 — sa première version était sortie en 2012. L’appareil parvient à associer un confort de lecture certain à un prix plus accessible que le Kindle Oasis. Vendue 130 €, la liseuse Paperwhite est toujours agréable à tenir malgré un cadre épais autour de son écran 6 pouces.

L’objet se destine à celles et ceux qui veulent lire… et rien d’autre. Hormis les fonctionnalités d’usage, comme la progression dans la lecture ou le vocabulaire interactif, les options se font rares sur le Paperwhite, ramenant l’appareil à sa fonction originelle : la lecture.

Si vous visez le milieu de gamme, le Paperwhite est une option pertinente. Avec un format moins compacte que les précédentes, elle gagne en popularité grâce à son écran haute résolution et sa bonne réactivité. L’étanchéité, ajoutée dans sa dernière version, pourrait lui faire gagner de nouveaux adeptes.

Kobo Aura H2O

Comme chez votre libraire

Le Kobo Aura H2O est l’autre liseuse étanche de Kobo. Son prix moins élevé (180 €) s’explique notamment par le choix de proposer un écran de 6,8 pouces. Son autre particularité est d’y associer un revêtement en gomme, procurant une sensation douce au toucher. À nouveau, l’objet est sobrement bardé d’un cadre noir.

Les lectrices et lecteurs qui apprécient les bons conseils glanés en librairie pourront se retrouver dans cette liseuse, qui intègre une fonctionnalité « Reading Life ». Celle-ci permet, grâce à un algorithme, de recommander au lecteur des nouveautés à découvrir.

L’utilisateur de l’objet peut également retrouver la sensation de collectionner ses livres sur une étagère, avec un classement interne organisé par collections.

Les classiques Pour passer du papier à l’écran

Kindle

Simplifiée au maximum

Avec un prix sous la barre des 70 €, le Kindle d’Amazon est la liseuse à plébisciter si vous voulez quitter le papier pour un écran à moindres frais. Son écran 6 pouces offre un confort de lecture, et l’appareil réunit les fonctionnalités essentielles pour une première liseuse.

Le modèle d’entrée de gamme d’Amazon n’est pas pour autant un gadget au rabais, puisqu’il allie lui aussi une grande légèreté avec une autonomie de plusieurs semaines. Certes, oubliez l’étanchéité ou l’éclairage frontal à ce prix. Malgré tout, la liseuse la moins chère du marché remplit sa mission, à savoir proposer un appareil permettant une lecture confortable.

Si vous recherchez une liseuse simplifiée au maximum et intuitive, le Kindle est fait pour vous.

Kobo Aura

L'élégance à petit prix

Le Kobo Aura est l’une des moins onéreuses de cette sélection. Pour 150 €, Kobo a cherché à faire baisser son prix sans proposer un objet qui aurait paru cheap. En effet, son écran 6 pouces n’est pas bordé de plastique. Vous en retrouverez cependant au dos de l’objet, mais son aspect granuleux permet une bonne prise en main.

Contrairement au Kindle, ce modèle est éclairé. Les lecteurs qui estiment ce critère essentiel, sans pour autant être prêts à consacrer un important budget à leur première liseuse, trouveront dans le Kobo Aura un bon compromis.

À noter que l’appareil propose une fonction « Au-delà du livre » permettant d’en apprendre plus sur les personnages, les lieux et les faits historiques accompagnant vos lectures.