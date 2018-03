Vous souhaitiez changer de forfait mobile ? Le forfait Red by SFR vous intéressait mais il vous est passé sous le nez ? Vous avez été entendus, il est de retour !

L’offre RED by SFR avec 30 Go de data pour 10 euros par mois fait son grand retour. L’offre est valable à partir d’aujourd’hui, et ce jusqu’au 2 avril

Pour rappel l’offre propose les SMS / MMS et appels illimités — 24h/24 et 7 jours sur 7 dans la limite de 200 destinataires différents par mois –, et 30 Go de data en très haut débit. Attention, si dépassement de ce quota, une recharge automatique de 100 Mo à 2 euros sera faite jusqu’à 4 fois avant le blocage d’Internet jusqu’au mois suivant.

Ce forfait permet également de profiter des SMS, MMS et appels illimités toute l’année depuis les DOM et l’Union européenne avec 3 Go de data par mois.

Cette offre donne accès à l’option SFR Presse, une sélection de magazines et quotidiens disponibles chaque mois.

Pourquoi nous vous recommandons ce forfait ?

Il comprend une quantité intéressante de data

Les usages depuis l’étranger sont intéressants

C’est un forfait sans engagement

Rendez-vous sur RED by SFR pour profiter de cette offre. À titre de comparaison, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs forfaits sans engagements de 2018.

