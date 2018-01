En amont du CES 2018, LG continue de dévoiler de nouveaux appareils. La marque vient de présenter un vidéo-projecteur compact et portable, permettant de regarder des vidéos en 4K même dans de petites pièces.

Du 9 au 12 janvier 2018, le Consumer Electronics Show (ou CES) ouvrira ses portes à Las Vegas. Néanmoins, LG n’attend pas la tenue du salon géant consacré à l’innovation technologique pour dévoiler ses derniers produits. Depuis quelques jours, la marque a successivement annoncé un impressionnant téléviseur à écran OLED 8K, l’intégration de Google Assistant à sa gamme de télévisions, et une série de trois nouveaux robots.

Ce 5 janvier, le constructeur a levé le voile sur un appareil destiné aux petits espaces : un projecteur 4K UHD. LG semble décidé à renforcer sa position sur ce marché avec un modèle baptisé HU80K, déjà couronné par le prix Best of Innovation du CES en raison de la netteté de ses images et de son design jugé à la fois élégant et compact.

Un format portable

« Le projecteur 4K UHD de LG promet une expérience cinématographique exceptionnelle grâce à son excellente qualité d’image 4K et son format portable, ce qui veut dire que l’environnement d’un film peut être créé dans n’importe quelle pièce de la maison, à tout moment », avance LG dans un communiqué.

Présenté comme un « appareil abordable, mais haut de gamme » par la marque, le projecteur doit permettre de diffuser une image de 150 pouces. LG revendique une brillance extrême de cette image, avec une luminosité atteignant 2500 lumens.

L’appareil prend également en charge la norme HDR 10 ; pas de mention, cependant, du Dolby Vision. Le projecteur peut être posé au sol, fixé au mur ou au plafond, complète LG. Il intègre deux haut-parleurs de 7 watts.

Pour l’heure, l’entreprise ne précise pas à quel prix sera vendu le HU80K ; il faudra probablement attendre que l’effervescence du salon soit passée pour en savoir un peu plus sur la somme qu’il faudra débourser. À titre de comparaison, le projecteur tactile Xperia Touch de Sony, dévoilé il y a presque un an, est aujourd’hui vendu au prix de 1500 €.