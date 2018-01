Aujourd'hui 3 smartphones de la marque Xiaomi bénéficient de promotions intéressantes sur GearBest : le Mi A1, le Redmi 5A et le Redmi Note 4.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Votre nouvelle résolution de ce début d’année 2018 est de trouver un nouveau smartphone qui réponde à vos besoins et tout en restant abordable ? Aujourd’hui, GearBest propose 3 smartphones du constructeur chinois Xiaomi, réputé pour la qualité de ses produits, à des prix intéressants.

Xiaomi Mi A1

Le Xiaomi Mi A1 embarque un écran de 5,5 pouces Full HD, un SoC Snapdragon 625, 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage un appareil photo avec un double capteur arrière de 12 mégapixels et un capteur frontal de 5 mégapixels et une batterie de 3 000 mAh. Il est par ailleurs compatible avec la majorité des bandes 4G françaises.

Ce smartphone dispose d’une fiche technique intéressante, avec des performances fluides, un bon écran, et une autonomie qui dépasse sans peine une journée d’utilisation, le tout avec un design soigné. De plus il est le premier smartphone Xiaomi muni d’une interface sous Android stock.

Il est aujourd’hui disponible pour 168 euros grâce au code promo : OctAllezA1111.

Xiaomi Redmi 5A

Le Xiaomi Redmi 5A est équipé d’un écran HD de 6,5 pouces, d’un SoC Snapdragon 425 cadencé à 1,4 GHz, de 2 Go de RAM, de 16 Go de stockage, d’un appareil photo avec un capteur dorsal de 13 mégapixels et un capteur frontal de 5 mégapixels ainsi que d’une batterie de 3 080 mAh. Il est compatible avec la majorité des bandes 4G françaises.

Si ce n’est pas l’un des smartphones les plus performants de la marque, il est sans conteste l’un des plus accessibles. Il est en effet disponible pour 80 euros avec le code promo : redmi5agb.

Xiaomi Redmi Note 4

Le Xiaomi Redmi Note 4 embarque un écran Full HD de 5,5 pouces, un SoC Snapdragon 625 cadencé à 2,1 GHz, 3 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage, un appareil photo avec un capteur dorsal de 13 mégapixels et un capteur frontal de 5 mégapixels et une batterie de 4 100 mAh. Il est également compatible avec la majorité des bandes 4G françaises.

Il est disponible à 101 euros avec le code promo : OctAlleznn4. Une affaire intéressante pour un smartphone doté d’un bel écran, de bonnes performances pour cette gamme et d’une autonomie acceptable.

Pourquoi nous vous recommandons ces produits ?

Parce que la marque Xiaomi est une valeur sûre

Parce qu’il disposent d’un excellent rapport qualité/prix

Parce qu’ils sont compatibles avec la majorité des bandes 4G françaises

Il ne vous reste plus qu’à choisir !